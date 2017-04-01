В Алматы грузовик насмерть задавил пенсионерку

В Алматы водитель грузовика Shacman насмерть переехал пенсионерку, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Трагедия произошла на пересечении улиц Тургут Озала и Васнецова. По словам водителя грузовика, он следовал по ул. Тургут Озала в южном направлении. Перед ул. Васнецова он остановился, чтобы пропустить выезжающий внедорожник. Как только внедорожник вырулил, водитель Shacman начал движение.





Спустя некоторое время мужчина почувствовал, как наехал на что-то. Он снова тронулся, сзади водителю сигналили и светили фарами, однако мужчина так и не понял, что произошло. Грузовик проехал более ста метров, затем остановился.





Пока неизвестно, как бабушка попала под колеса грузовика. Она угодила под задние колеса, заднее правое колесо переехало нижнюю часть тела. Погибшей было около 80-85 лет.









В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники дорожной полиции.