Мать убитого в Алматы Оркена Азаматулы: Я умерла вместе с сыном

Мать жестоко убитого 11-летнего алматинца Оркена Азаматулы обратилась с сообщением к казахстанцам. Айжана Кыдырмолданова рассказала подробности жизни сына и пояснила, что в последнее время мальчик жил с отцом, а не с ней

«Здравствуйте дорогие казахстанцы! Два месяца я потеряло самое дорогое, что может быть в жизни каждой женщины. Я потеряла своего ребенка. Мое сердце вырвали и растаптали ,на мелкие кусочки. Я знаю , что во всех сотсетях все твердили и спрашивали ,где же мама убитого Оркена. Мне очень тяжело писать об этом, но все же я решилась написать. Так сложилось ,что мы с отцом Оркена развелись ,когда ему было чуть больше года. В воспитании сына мне помогали мои родители. Я работала не покладая сил чтобы вырасти моего малыша, мы не получали никаких алиментов от его отца. Лишь только из редка, когда совсем бывало тяжело, я обращалась к нему за помощью».

«Ради своего сына ,я простила и предательство и обиды его отцу. Я не хотела, чтобы в сердце маленького ребенка поселилась обида и ненавись к отцу. Поэтому я не мешала их общению. Я хотела, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Всегда говорила ,что даже если мы не вместе мы оба его любим. Его отец сразу после развода женился вторично. Это был его выбор. Прошли годы мальчик вырос, ему уже было восемь .Я похоронила своего отца, который был для меня и для Оркена самым главным человеком в этой жизни.

Спустя семь лет, после долгого раздумья ,я вышла замуж. Когда выходишь замуж вторично ,появляется много страхов. Самое главное, как он отнесется к моему сыну. После замужества, у нас начались самые сложные моменты в жизни. Всего что происходила, я не могу сказать. Потому что это семейные , и разглашать у меня нет прав. Но скажу одно ,мой супруг сразу принял моего сына. Они очень подружились. Он стал называть его отцом. Я была в положении и ждала еще одного сына. Но не все в жизни всегда гладко. И за того что не было постоянного место жительства и работы. Нам пришлось часто менять место жительства и города. По работе супруга мы перезжали ,то в один , то в другой город. Я не работала поскольку смотрела за младенцом. И тут и стал вопрос об учебе Оркена . Тут я и обратилась за помощью к бабушке Оркена.

Мы думали ,что выбрали наилучший вариант для него. Поскольку он всегда общался и ездил к бабушке. Мы с бабушкой поговорили и решили , что пока я не устроюсь стабильно в одном месте ребенок временно побудет у нее. И мне так было надежней ,и не тревожно за сына. Ведь он был у родных ему людей. Мы договорились что каникулы и выходные он будет проводить со мной. Какой матери легко жить в дали от ребенка,мне было очень тяжело. Но такова жизнь . И вот настало то долгожданное время, когда я с уверенностью могла бы его забрать к себе. Оставалось только дождаться каникулы.

В последний раз я видела и обнимала сына на новогодние каникулы. Я сказала ему: -"Родной мой потерпи совсем чуть -чуть. Скоро весна, вот достроим дом и на каникулы мы заберем тебя уже навсегда. Наконец-то мы будем вместе. " Только я не знала, что судьба отнимет его у меня и что это последний раз, когда я обнимаю его. Что никакой весны не будет.

Теперь никогда не будет весны в моей жизни. Очень больно и очень не справедливо ,когда за грехи родителей отвечают дети. Еще болней когда отец ,который должен быть опорой и стеной, сам становится причиной смерти своего чадо . И за ошибок и глупых похождении своего отца стал жертвой мой малыш. Он был ангелом с рождения. Он был самым светлым , самым добрым. Мне очень больно ,что я сама того незная отдала его на смерть. Я думала, что ребенку важно иметь тесный контакт с отцом. Что это важно для него. Но я никогда не думала, что это ему навредит. Что злая судьба все решила за нас. Что любовные похождение его отца ,станут причиной для смерти невинного ребенка. Для столь чудовищного преступления нет никакого оправдания. Я умерла вместе с сыном. В моей жизни никогда теперь не наступит весны. Я держусь и за всех сил, чтоб увидеть и убедиться ,что те твари которые сделали все это ,будут наказаны по всей строгости закона. Я каждую секунду молю Аллаха ,чтобы им не было покоя не на земле и не на небе. Я верю ,что Аллах примет мои молитвы. Мне тоже не будет покоя ,до конца моей жизни. Я никогда не прощу себя ,что доверила сына бабушке. Я уже наказана, за свою беспечность. Я пишу это не для оправданий себя. Я хочу ,чтобы те люди у которых похожие ситуации ,никогда не совершали моих ошибок. Жизнь очень не предсказуема. Никогда не знаешь ,где упадешь. В моей жизни уже ничего не исправишь, и раны не залечить уже никогда. Из собственного опыта, хочу сказать-"Цените каждый миг, не тратьте время на не нужные ссоры и обиды. Цените и наполняйте каждую минуту своего ребенка счастьем. Ведь каждый миг последний».





Напомним, 19 января в Алматы вышел из школы и пропал 11-летний Оркен Азаматулы. Вскоре его нашли мертвым. Мальчик жил с бабушкой. Она и забила тревогу, когда Оркен вовремя не вернулся со школы. После обращения в полицию, в тот же вечер, начались поиски ребенка. 22 января его нашли мертвым. Тело мальчика было закопано в подвальном помещении частного дома в Наурызбайском районе города. Выяснилось, что его убили - нанесли несколько ножевых ранений, а потом задушили.

По подозрению в убийстве Оркена была задержана его мачеха, 37-летняя Шарипа Акбердиева и еще 4 человека. Как выяснилось позже, двое из них - ее дети, дочь, 1997 г.р., Айдана Акбердиева, и сын, 1995 г.р., Темир Акбердиев. Также по делу проходят его сводный несовершеннолетний брат и водитель машины, на которой увезли ребенка в частный дом.

Времянка, где обнаружили труп школьника, была арендована задолго до трагедии. В ней в течение полутора лет проживала мачеха Оркена со своей родной дочерью.

Все новости по теме смотрите здесь.

