В Атырау выявили факты незаконного оборота нефтепродуктов

Всего с начала года из незаконного оборота изъято 36 тонн дизельного топлива нелегального происхождения.

С начала года в Атырауской области департаментом государственных доходов выявлено шесть фактов незаконного оборота нефтепродуктов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего с начала года из незаконного оборота изъято 36 тонн дизельного топлива нелегального происхождения. В пригородном микрорайоне «Контейнерный» пресекли деятельность мини-цеха, оборудованного под небольшую автозаправочную станцию. Владелец цеха-заправки занимался хранением и продажей дизельного топлива без документов, подтверждающих легальность происхождения товара.

Материалы досудебного расследования направлены в суд.

Еще один житель областного центра также занимался незаконной продажей дизельного топлива, за что был оштрафован судом на 68 тыс. тенге. 3 тыс. литров топлива стоимостью полмиллиона тенге конфисковано в доход государства. Всего фактов незаконного оборота нефтепродуктов с начала года выявлено шесть», - сообщает служба экономических расследований ДГД по Атырауской области.

В службе экономических расследований напомнили, что незаконный оборот нефти и нефтепродуктов не только наносит огромный ущерб экономике страны, но и является источником финансирования деятельности отдельных организованных преступных групп. Уголовным кодексом РК за вышеуказанные деяния предусмотрена ответственность от штрафа до 300 МРП до ареста на срок до 75 суток.