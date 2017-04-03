Верховный суд отказал в пересмотре приговора Бакытбеку Есентаеву
3 апреля 2017, 12:17
3 ноября 2016 года суд приговорил Бахытбека Есентаева к 9 годам лишения свободы.
Верховный суд РК отказал в пересмотре приговора бывшему супругу Баян Есентаевой Бакытбеку Есентаеву, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Верховный суд РК 29 марта отказал в пересмотре приговора Бакытбеку Есентаеву по ходатайству адвоката осужденного и потерпевшей Баян Есентаевой», - сообщили в пресс-службе высшего судебного органа республики.
Напомним, что 10 июня известный продюсер, актриса, телеведущая Баян Есентаева былагоспитализирована с ножевыми ранениями и побоями. Бахытбек Есентаев, подозреваемый в преступлении, был взят под арест.
3 ноября 2016 года суд приговорил бывшего мужа известного казахстанского продюсера Баян Максаткызы Бахытбека Есентаева к 9 годам лишения свободы. Бахытбек Есентаев получил реальный срок лишения свободы, несмотря на ходатайство Баян о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.
Фото МИА Казинформ
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