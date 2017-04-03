Подозреваемый в убийстве 11-классницы в Алматинской области задержан
3 апреля 2017, 15:54
Другие подробности произошедшего не сообщаются.
В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что подозреваемый в убийстве 17-летней девушки задержан, передает Zakon.kz.
"Оперативники криминальной полиции в ходе розыскных мероприятий установили местонахождение мужчины, подозреваемого в убийстве. В совершении преступления подозревается местный житель, 1982 года рождения. В настоящее время задержанный уже доставлен в Карасайское РУВД. Следственные мероприятия по факту продолжаются", - говорится в распространенном сообщении.
Напомним, в субботу, 1 апреля, в соцсети Instagram появилась информация о том, что алматинец изнасиловал и убил 11-классницу - сестру своей супруги. Комментаторы выразили недовольство, что такие первоапрельские шутки неуместны, однако факт подтвердили в полиции.
Инцидент произошел в ЖК "Асыл Арман", возле рынка "Алтын Орда".
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