Подозреваемый в убийстве 11-классницы в Алматинской области задержан

Другие подробности произошедшего не сообщаются.

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что подозреваемый в убийстве 17-летней девушки задержан , передает , передает Zakon.kz





"Оперативники криминальной полиции в ходе розыскных мероприятий установили местонахождение мужчины, подозреваемого в убийстве. В совершении преступления подозревается местный житель, 1982 года рождения. В настоящее время задержанный уже доставлен в Карасайское РУВД. Следственные мероприятия по факту продолжаются", - говорится в распространенном сообщении.



