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500-килограммовый бык изуродовал тореадора во время корриды в Мадриде

4 апреля 2017, 07:05

У Даниэля были порваны седалищные нервы, зафиксирован перелом ключицы, глубокие порезы и сильные гематомы.

В Сети появились шокирующие кадры с испанской корриды в Мадриде, на которых молодой тореадор оказывается под копытами быка весом почти полтонны, сообщает Life.ru.

Нападение на 23-летнего Даниэля Гарсиа Наваррете произошло на глазах 10-тысячной аудитории, но никто и представить не мог, что травмы будут настолько тяжёлые. Животное проткнуло молодого человек четыре раза: два раза челюсть и два раза шею.

На записи видно, как бык переворачивает тореадора в воздухе, после чего идут в ход его рога. В этот момент люди начинают громко кричать, чтобы отвлечь внимание животного, но это его не останавливает. Врачи доставили Даниэля в крайнем тяжёлом состоянии. По их словам, это чудо, что молодой человек выжил.

Кроме того, у Даниэля были порваны седалищные нервы, зафиксирован перелом ключицы, глубокие порезы и сильные гематомы. Очевидцы рассказывают, что вся шея и бедро тореадора были в крови. "Бык таскал юношу, словно тряпичную куклу", — сообщил один из зрителей корриды.


Фото: скриншот

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