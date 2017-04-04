Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

МЧС России опубликовало списки госпитализированных при взрыве в метро Петербурга

4 апреля 2017, 09:36

Списки будут обновляться по мере поступления информации

МЧС России опубликовало списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метрополитене и остающихся в лечебных учреждениях города, передает Zakon.kz.

"По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данные списки будут обновляться по мере поступления информации", - сообщается на сайте ведомства.

Среди госпитализированных есть несколько женщин, имена и фамилии которых пока неизвестны.

Полный список госпитализированных можно посмотреть здесь.

Отмечается, что в МЧС России продолжают работу телефоны «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с происшествием в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.

Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Впоследствии НАК сообщил об обезвреживании взрывного устройства на другой станции — «Площадь Восстания». В результате взрыва погибли 11 человек.

Все новости по теме читайте здесь.

Фото: ki.ill.in.ua

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...