МЧС России опубликовало списки госпитализированных при взрыве в метро Петербурга

МЧС России опубликовало списки л юдей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метрополитене и остающихся в лечебных учреждениях города , передает , передает Zakon.kz





"По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данные списки будут обновляться по мере поступления информации", - сообщается на сайте ведомства.





Среди госпитализированных есть несколько женщин, имена и фамилии которых пока неизвестны.







