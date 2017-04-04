МЧС России опубликовало списки госпитализированных при взрыве в метро Петербурга
4 апреля 2017, 09:36
Списки будут обновляться по мере поступления информации
МЧС России опубликовало списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метрополитене и остающихся в лечебных учреждениях города, передает Zakon.kz.
"По данным Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, публикуем списки людей, пострадавших в результате ЧС в Петербургском метро и остающихся в лечебных учреждениях города. Обращаем внимание, что данные списки будут обновляться по мере поступления информации", - сообщается на сайте ведомства.
Среди госпитализированных есть несколько женщин, имена и фамилии которых пока неизвестны.
Полный список госпитализированных можно посмотреть здесь.
Отмечается, что в МЧС России продолжают работу телефоны «горячих линий», по которым можно получить информацию и психологическую поддержку в связи с происшествием в Петербургском метрополитене. Они открыты на базе Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Их номера: 8-800-775-17-17, 8-800-100-20-01 и 8 (812) 718-25-16.
Напомним, 3 апреля в Санкт-Петербурге произошел взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь». Впоследствии НАК сообщил об обезвреживании взрывного устройства на другой станции — «Площадь Восстания». В результате взрыва погибли 11 человек.
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Фото: ki.ill.in.ua
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