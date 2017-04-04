Уроженец Казахстана подозревается в убийстве полицейских в Астрахани

Убитые имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта, у одного из них остались двое детей.

Следователи установили личности восьми подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани, сообщил сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК по региону Андрей Хегай.





Двух полицейских расстреляли , когда они приехали оформлять ДТП. Убитые имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта, у одного из них остались двое детей.





"За совершение тяжких преступлений, а также по подозрению в причастности к совершению этих преступлений разыскиваются: Нурбол Саспанов 1990 года рождения, уроженец Астраханской области, Алйибек Гизатов, уроженец Казахстана , Закир Тажиков 1992 года рождения, уроженец Астраханской области, Намик Агарзаев, 1996 года рождения, уроженец Астраханской области, Рамзан Кукулаев, 1996 года рождения, житель Астраханской области, Кадырбай Маймашев, 1979 года рождения, житель Астраханской области, Ильяс Магомедов, 1990 года рождения, уроженец Казахской ССР и Ахмед Магомедов, 1986 года рождения, также уроженец Казахской ССР ", — пояснил Хегай.





По версии следствия, 4 апреля 2017 года примерно в 00 часов 27 минут неизвестные лица у магазина "Магистраль" по улице Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани напали на наряд экипажа ДПС. Как считают в СК, нападавшие выстрелили в полицейских несколько раз, после чего завладели табельным оружием и скрылись с места происшествия. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем следственного управления по Астраханской области. При тесном взаимодействии с сотрудниками УФСБ и УМВД по области осуществляется розыск подозреваемых.





"Газель", на которой могут передвигаться четверо подозреваемых, объявили в розыск. Объявлен план "Сирена", он предусматривает комплекс специальных мер, в соответствии с которыми личный состав подразделения полиции поднимается по тревоге и приступает к розыску и задержанию особо опасных преступников.



