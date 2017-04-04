Убийство полицейских в Астрахани снял видеорегистратор

Пули прошли через стекло полицейского автомобиля. На записи видно, как полицейские теряют сознание.

Дерзкое нападение на сотрудников ГИБДД в Астрахани сняла камера видеорегистратора в автомобиле инспекторов. В розыск объявлено сразу 8 человек. Полицейские погибли на месте от полученных ранений , пишет , пишет 5 канал





Сотрудники ГАИ этой ночью оформляли ДТП с участием «Газели». На записи с камер видно, как автовладелец спокойно общается с правоохранителями, затем выходит из служебного авто. Вероятно, за документами. Но возвращается с оружием в руках и безжалостно и практически в упор расстреливает инспекторов.





Внимание! Видео содержит сцены жестокости. 18+









Пули прошли через стекло полицейского автомобиля. На записи видно, как полицейские теряют сознание. Известно, что злоумышленники завладели табельным оружием сотрудников ГИБДД и скрылись. От рук злоумышленников погибли старший лейтенант полиции В. Дьяконов и лейтенант полиции Д. Школьников.





В розыск объявлено 8 человек , по всей вероятности это водитель и пассажиры микроавтобуса. Отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (сотрудников полиции) по признакам преступления, предусмотренного ст. 317, п. «б» ч. 4 ст. 226, ч. 2 ст. 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищение оружия, незаконное хранение оружия и боеприпасов).





За совершение тяжких преступлений разыскивается:









Саспанов Нурбол Рахмедуллаевич, 22.08.1990 года рождения. Место рождения пос. Степной Красноярского района Астраханской области





А также подозреваемых в причастности к совершению данных преступлений:









Гизатов Альибек Батырбекович, 19.06.1990 года рождения, уроженец села Ганюшкино Денгизского района Республики Казахстан, житель г.Астрахани.









Тажиков Закир Закбаевич, 09.05.1992 года рождения, пос. Степной Красноярского района Астраханской области.









Агарзаев Намик Фархад Оглы, 23.02.96 года рождения, житель Астраханской области.













Кукулаев Рамзан Нажаевич, 18.02.1996 года рождения, житель Астраханской области.









Маймашев Кадырбай Амангалиевич, 24.10.1979 года рождения, является жителем Астраханской области.





Магомедов Ильяс Курбанович, 21.12.1990. Место рождения, Казахская ССР.





Магомедов Ахмед Играмудинович, 16.09.1986 года рождения.



