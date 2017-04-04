Задержан один из подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани

В районе села Веселая Грива в Приволжском районе Астраханской области полиция задержала одного из подозреваемых, совершивших ночью нападение на сотрудников ДПС , передает , передает Лента.ру со ссылкой на источник агентства новостей «Астрахань 24».





Также был обнаружен автомобиль «Газель», принадлежащий предполагаемым преступникам. Официальной информации по данному факту пока не поступало.





Ранее губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил о том, что группа радикальных исламистов-ваххабитов причастна к убийству полицейских в Астрахани.





В ночь на 4 апреля в Ленинском районе Астрахани неизвестные в микроавтобусе «Газель» спровоцировали ДТП с участием Nissan March и вызвали автопатруль. По предварительным данным полиции, во время оформления аварии находившиеся в «Газели» открыли огонь из огнестрельного оружия по инспекторам и скрылись. Двое сотрудников ГИБДД скончались до приезда скорой. По информации регионального управления Следственного комитета, преступники забрали их табельное оружие.





Возбуждено уголовное дело. В розыск объявлены восемь человек.



