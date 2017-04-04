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МИД РК сообщило о гибели казахстанца Максима Арышева при теракте в Санкт-Петербурге

4 апреля 2017, 16:16

Прибывшие в Россию родители Максима опознали его тело.

Министерство иностранных дел Казахстана сообщило о том, что студент Максим Арышев погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге, передает Zakon.kz.

"С прискорбием сообщаем, что по утонченным данным Следственного комитета Российской Федерации ранее числившийся пропавшим без вести гражданин Казахстана Максим Арышев скончался в результате террористического акта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Это большая трагедия для всех нас", - говорится в сообщении МИД РК на странице в Facebook.

Сейчас тело Максима Арышева находится в Екатерининской больнице Санкт-Петербурга, родители его уже опознали.

"Министерство иностранных дел и Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге с первого обращения родных об исчезновении М.Арышева приняло исчерпывающие меры для выяснения возможного местонахождения нашего соотечественника. МИД РК и казахстанские дипломаты в Санкт-Петербурге окажут максимальное содействие и помощь родным Максима Арышева, в том числе по организации доставки его тела на Родину. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Максима и всех жертв этого бесчеловечного преступления", - добавили в ведомстве.

Максим Арышев учился на третьем курсе Санкт-Петербургского экономического университета. Его родной город – Алматы. Парень, судя по личной странице в Сети, увлекался математикой и информатикой. Первоначально выдвигалась версия о причастности Арышева к совершению теракта. Позже Комитет национальной безопасности Казахстана опроверг эту версию, заявив, что парень, скорее всего, стал жертвой взрыва.

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фото: Открытая Россия

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