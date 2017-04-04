Убийство в ЖК "Асыл Арман": Мужчина насиловал племянницу, пока его дети играли на улице

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней племянницы задержали еще до того, как он сумел добраться до Усть-Каменогорска, где намеревался скрываться от полиции и родственников, сообщает patrul.kz





Расправа над племянницей





Жестокое преступление было совершено в пригороде Каскелена Алматинской области 31 марта 2017 года.





Как рассказал сам задержанный, за несколько дней до этого, на почве постоянного пьянства он поссорился с супругой. Скандал разгорелся нешуточный и женщина, собрав двоих детей, уехала к родственникам в поселок Узынагаш.





31 марта женщине было необходимо выйти на работу. Детей в сопровождении 17-летней племянницы Айгерим она отправила домой, под присмотр супруга. Мужчина, по его словам, находился в состоянии глубокого и болезненного похмелья, а потому отправил детей играть во двор, а племянницу в магазин - за водкой и пивом.





Никакой опасности со стороны родственника Айгерим не чувствовала, а потому даже успела навести порядок в квартире.





- Выпил еще. Пришел и начал приставать к ней. Когда все получилось, не помню. Около 12 часов дня было или час. Потом я ее задушил сразу. Потом я ее одел. Я не снимал ничего. Только низ. Под кровать ее положил и прикрыл пледом. И тут в дверь позвонили. Это дети с улицы пришли. Воды попили, я хлеба им отломил и отправил снова. Пошел, еще выпил. На балкон вышел, там был палас. Взял его, расстелил, в него тело положил, завернул, скотчем с двух сторон заклеил и под диван положил, - рассказал следователю задержанный.









По признанию подозреваемого, он не сразу понял, что совершил. Но когда осознание пришло, он испугался ответственности и стал думать, как избежать наказания.





«Заметая» следы





О том, что пора бежать, 35-летний Даурен задумался, когда встревоженные родственники стали звонить ему и супруге с целью выяснить, куда пропала Айгерим. На все их звонки он отвечал, что девочка привезла детей и уехала обратно в Узынагаш.





Понимая, что поиски продолжатся, мужчина позвал домой детей, уложил их спать, а сам, взяв деньги, подался в бега. По его словам, в тот момент он еще не знал, куда именно отправится. Сняв номер в одной из гостиниц, расположенных вдоль трассы Алматы – Бишкек, подозреваемый провел там ночь, а ранним утром отправился на автовокзал, где купил билет на междугородний автобус Алматы-Талдыкорган. Конечным же пунктом назначения он определил Усть-Каменогорск.





По пятам





Чем больше времени проходило с тех пор, как пропала Айгерим, тревога родственников становилась все сильней. Телефон девочки-подростка не отвечал. Окончательно потеряв покой и надежду самостоятельно ее отыскать, родители обратились в полицию.





В Управлении внутренних дел Карасайского района Алматинской области тут же была создана следственно-оперативная группа.





Следователи, опрашивая родственников без вести пропавшей, без труда установили, что Даурен много и часто выпивал и перебивался случайными заработками. Несмотря на то что ранее он не имел даже приводов в полицию, ныне задержанный стал основным подозреваемым в причастности к исчезновению Айгерим.





-Учитывая, что он был последним, кто видел девочку, уже утром следующего дня наши оперативники и следователи решили провести обыск по месту проживания Даурена с семьей, в жилом комплексе «Асыл Арман» неподалеку от Каскелена. Во время осмотра помещения под диваном был обнаружен труп несовершеннолетней Айгерим Кожахметовой. Дома была вся семья, кроме самого подозреваемого, - рассказывает следователь следственного отдела УВД Карасайского района Алматинской области Алихан Кульбаев.









Оперативным путем полицейским удалось довольно быстро выяснить, куда мог отправиться беглец. Кстати, благодаря профессиональным и слаженным действиям полицейских Алматинской и Восточно-Казахстанской областей, подозреваемый так и не сумел добраться до Усть-Каменогорска. Его сняли с автобуса еще по пути, в Жарминском районе ВКО. Даурен даже не пытался оказывать сопротивления и сразу во всем признался.





-Я не убегал. Потому что знал - все равно поймают. Куда бежать? – сказал он следователю.





На допросе





В тот же день, 1 апреля подозреваемый был доставлен в УВД Карасайского района Алматинской области, где дал подробные показания, что и как он совершил.





-Воспользовавшись отсутствием посторонних, когда Айгерим приехала на квартиру, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применив в отношении девушки физическую силу, он ее изнасиловал. С целью сокрытия преступления он задушил ее и скрыл тело под диваном. В этот момент его несовершеннолетние дети 5 и 6 лет находились во дворе. То есть у него уже тогда был умысел на совершение изнасилования. Когда Айгерим сообщила ему о том, что расскажет о случившемся родителям, у него возник умысел на убийство. После совершения преступления он спрятал тело под диван, завел домой детей, позвонил супруге, которой дал ложную информацию, что девочка уехала домой, а сам с места преступления скрылся, - рассказал Алихан Кульбаев.









Несмотря на то что на момент совершения преступления Даурен был пьян, он детально помнит каждое свое действие.





Так, описывая произошедшее, он рассказал, что прежде чем сбежать из квартиры, боясь попасться на глаза родным убитой им Айгерим и возможного самосуда, он несколько раз подходил к подъездной двери и прислушивался, нет ли кого-то снаружи.





Эти моменты даже попали на видеокамеру, установленную в подъезде дома, где проживал подозреваемый.









В мелочах рассказывая следователям о совершенном зверстве, Даурен держался совершенно спокойно. Несмотря на его признание, полицейские не увидели ни раскаяния, ни сожаления о произошедшем. Перед ними предстал человек, будто совершенно лишенный каких-либо эмоций, который на протяжении всех допросов сводил все к тому, что в случившемся виноват не он, а спиртное.









P.S.





В настоящее время расследование этого из ряда вон выходящего преступления продолжается. Впереди еще целый ряд следственных действий, которые раскроют не только все детали случившегося, но и обнажат самые потаенные уголки сущности человека, решившегося на жестокую и циничную расправу над девочкой–подростком.





- Каждый раз, сталкиваясь с самыми отвратительными и нечеловеческими качествами, естественно, следователь пропускает это все через себя, пытаясь не только раскрыть преступление, но и понять причины произошедшего. Что сделало человека таким? Сам подозреваемый воспитывался во вполне обычной семье и был старшим из четверых детей. Сам воспитывал малолетних сына и дочь. Айгерим тоже не была для него посторонней. Теперь девочки нет в живых. Его жизнь тоже сломана. Родным этот человек, вероятно, тоже больше не нужен, а дети будут всю оставшуюся жизнь стараться никогда не вспоминать о своем отце. И привело к этому банальное пьянство, - подвел итог следователь следственного отдела УВД Карасайского района Алматинской области Алихан Кульбаев.





Александр Мироглов.



