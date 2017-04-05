В Астане мужчину насмерть придавило лифтом
5 апреля 2017, 17:40
Несчастный случай произошел в столичном торговом доме "Гарант авто сити".
В столичном торговом доме 38-летнего мужчину насмерть придавило лифтом.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. "Данный факт зарегистрирован по статье 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
Мужчина, 1979 года рождения, скончался на месте", — проинформировала представитель ДВД Софья Колышбекова. Погибший мужчина был техническим работником торгового центра "Гарант авто сити", расположенного по проспекту Богенбай батыра.
Представители ТЦ со словами "Нам не до этого" давать комментарии отказались.
Причины трагедии выясняются. Будут проведены соответствующие экспертизы.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото с сайта avto-astana.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4852202-591d62cdfb2912333fda538821d58a8f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...