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Опубликованы фото погибших при теракте в Санкт-Петербурге

5 апреля 2017, 20:47

В результате взрыва погибли 14 человек.

Телеканал "Дождь" опубликовал фотографии всех тех, кто погиб в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга.
Максим Арышев, 20 лет, из Казахстана. Студент третьего курса Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Учился по специальности «Информационные системы и технологии». 3 апреля Максим возвращался после занятий, зашел в метро и сел в тот самый вагон.

Мансур Сагадеев, 17 лет. Мансур был студентом первого курса колледжа телекоммуникаций. Колледж расположен на Васильевском острове. Когда прогремел взрыв, Мансур ехал с занятий.

Денис Петров, 25 лет. Чемпион России по армейскому рукопашному бою, имел титул чемпиона Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кикбоксингу, работал детским тренером. Утром 3 апреля позвонил в спортивный клуб Warrior и сказал, что будет к трем часам дня. Больше на связь не выходил.


Юрий Налимов, 71 год.

Дильбара Алиева, 20 лет. Училась на психолога в Петербургском государственном университете путей сообщения. Дильбара умерла в ночь на 4 апреля в больнице от полученных травм.

Ангелина Свистунова, 27 лет. Связь с девушкой оборвалась в метро в 14:45, когда она ехала в Купчино.

Ксения Малюкова, 18 лет. Училась в Акушерском колледже Санкт-Петербурга.

Ирина Медянцева, 50 лет. Занималась производством авторских кукол. 3 апреля Ирина умерла от тяжелых травм в скорой помощи. Ее двоюродная племянница — Мария Левкина (жена бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина) сообщила, что женщина погибла, закрыв своим телом дочь Елену. Сейчас дочь находится в реанимации.

Оксана Даниленко, 25 лет и Лариса Щекина, 66 лет.

Для идентификации личности еще четырех погибших назначены генетические экспертизы.


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