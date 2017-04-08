В Алматы в результате ДТП пострадали двое детей

В Алматы произошло ДТП с участием Audi и Mitsubishi Pajero, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





Авария произошла в районе пересечения улиц Жанажол и Новая Момышулы. Водитель Audi следовал по Новой Момышулы на север. Навстречу ему ехал Mitsubishi Pajero с левым поворотом на Жанажол. Внедорожник свернул на улицу, Audi не смогла остановиться и протаранила Mitsubishi в бок. Pajero развернуло в обратном направлении, авто опрокинулось на крышу. После удара под капотом Audi повалил дым, иномарка едва не загорелась. Водители воспользовались огнетушителями.





В результате ДТП пострадали четверо - из них двое детей пяти и шести лет. Всех пострадавших госпитализировали.





Как рассказал водитель Mitsubishi, после поворота он сразу же остановился, так как впереди него стояли другие автомобили. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции.



