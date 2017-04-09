Казахстанцев в Египте просят не паниковать и не выезжать за пределы курортных зон

Казахстанским туристам в Египте рекомендовано не паниковать и не выезжать за пределы курортных зон. Об этом на своей Об этом на своей странице в Facebook сообщил Директор департамента индустрии туризма МКС РК Марат Игали, передает Zakon.kz





"Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан рекомендует казахстанским туристам, которые отдыхают или планируют поехать на отдых в эту страну, не выезжать за пределы курортных зон. Рекомендуем казахстанским гражданам, находящимся в Египте, не поддаваться панике, соблюдать меры предосторожности, избегать мест массового скопления народа и следовать указаниям местных властей. Комитет индустрии туризма МКС РК призывает туроператоров, реализующих туры в Египет, оперативно информировать клиентов о возможных угрозах и требованиях безопасности", - написал Игали.





Напомним , взрыв прогремел утром, 9 апреля, во время церковной службы в церкви города Танта провинции Гарбия в Египте. По предварительной информации, взрывное устройство большой мощности взорвалось в зале для молящихся. По словам очевидцев, взрыв осуществил смертник.





По информации СМИ, за взрывом в церкви последовал взрыв в районе полицейского тренировочного центра Танты. Сообщается о погибшем полицейском. Другие СМИ опровергают информацию о втором взрыве.





Следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения, район взрыва оцеплен. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси распорядился открыть военные госпитали для приема пострадавших.



