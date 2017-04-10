Тысяча португальских школьников разгромила отель в Испании
10 апреля 2017, 12:41
Школьники били плитку, выбрасывали в окна матрасы, пользовались огнетушителями и даже утопили в ванне один из телевизоров.
Отель Real Hotel Pueblo Camino, расположенный в городе Торремолинос (Андалусия, Испания), сильно пострадал от проживания 1,2 тысячи португальских школьников, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Associated Press.
Подростки громили комнаты и ломали вещи.
Испанское издание El País уточняет, что школьники били плитку, выбрасывали в окна матрасы, пользовались огнетушителями и даже утопили в ванне один из телевизоров. В администрации отеля объяснили, что заметили повреждения лишь после того, как школьники покинули гостиницу. При этом служащие Real Hotel Pueblo Camino отметили, что никогда раньше не встречались с чем-то подобным.
Суммарный ущерб от погрома оценивается в 50 тысяч долларов. Полиция проводит расследование инцидента.
Весной многие школьники и студенты из Португалии отправляются на отдых в приморские регионы Испании, чтобы отметить окончание учебного года. Учащиеся зачастую выбирают для времяпрепровождения отели Торремолиноса или соседнего Бенальмадена.
Фото: Real Hotel Pueblo Camino
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