В Алматинской области пьяный водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, по факту ДТП начато уголовное производство, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК, передает передает Zakon.kz





В качестве подозреваемого в материалах дела фигурирует 48-летний житель Костаная, управлявший в нетрезвом состоянии грузовой машиной Scania.





Смертельный наезд на человека произошел в ночь с 8 на 9 апреля на закрытой территории одного из ТОО, расположенного около с.Ельтай Карасайского района.





«Согласно акту медицинского обследования, водитель грузовика на момент ДТП находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Попавший под колеса мужчина, 1969 года рождения, скончался на месте происшествия. Сейчас по факту назначены необходимые экспертизы. Водитель, подозреваемый в смертельном наезде, дает показания. С учетом установленных по факту обстоятельств расследование уголовного дела поручено областному Управлению дознания», - прокомментировали факт в пресс-службе ДВД области.