Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматинской области пьяный водитель грузовика насмерть сбил пешехода

10 апреля 2017, 12:53

ДТП произошло на закрытой территории.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области, по факту ДТП начато уголовное производство, предусмотренное ст.345 ч.3 УК РК, передает Zakon.kz.

В качестве подозреваемого в материалах дела фигурирует 48-летний житель Костаная, управлявший в нетрезвом состоянии грузовой машиной Scania.

Смертельный наезд на человека произошел в ночь с 8 на 9 апреля на закрытой территории одного из ТОО, расположенного около с.Ельтай Карасайского района.

«Согласно акту медицинского обследования, водитель грузовика на момент ДТП находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения. Попавший под колеса мужчина, 1969 года рождения, скончался на месте происшествия. Сейчас по факту назначены необходимые экспертизы. Водитель, подозреваемый в смертельном наезде, дает показания. С учетом установленных по факту обстоятельств расследование уголовного дела поручено областному Управлению дознания», - прокомментировали факт в пресс-службе ДВД области.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...