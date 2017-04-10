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В Талдыкоргане уничтожили подозрительный термос, найденный около остановки

10 апреля 2017, 16:36

Металлический термос не удалось просветить рентгеном.

В Талдыкоргане по ул.Жансугурова был найден термос, вызвавший подозрения у жителей города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, подозрительный предмет был найден около остановки. Информация об этом была размещена на ведомственной странице в социальных сетях

"Прибывшие на место саперы областного спецподразделения «Арлан» обнаружили металлический термос, объемом 4 литра, который не удалось просветить рентгеном. В результате чего, полицейские приняли решение об его уничтожении. Место происшествия в радиусе 500 метров было оцеплено с перекрытием движения автотранспортных средств и недопущения гражданского населения. Подозрительный предмет уничтожен путем направленного взрыва минимального заряда. В результате, вызванные опасения не подтвердились", - говорится в распространенном сообщении.

фото: berlogamisha.mybb.ru

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