В Шымкенте во время ссоры между посетителями кафе зарезали мужчину

В Шымкенте в ночь с пятницы на субботу минувшей недели убили 34-летнего мужчину, передает передает Zakon.kz





Как сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО, инцидент произошел 8 апреля в 2 часа ночи. В одном из кафе по ул.Жибек жолы произошла ссора между посетителями кафе. И во время выяснения отношений подозреваемый, 1991 г.р. ударил ножом потерпевшего, 1983 г.р. Последнего госпитализировали, но, к сожалению, он скончался на операционном столе. Данный факт был зарегистрирован по ст.99 ч.1 УК РК - убийство. Проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан.





Родные погибшего Баглана Белкешова обращаются к МВД РК и ДВД ЮКО с просьбой провести полное и объективное расследование. По их словам, Баглан был смертельно ранен во время попытки разнять группу дерущихся мужчин.





"В ночь с 7 на 8 апреля, около 01.00- 02.00 ночи в г Шымкент совершено зверское убийство. Моего сына Белкешова Баглана Каримжановича, 1983 г.р., вышедшего из кафе, смертельно ранил (удар ножом в сонную артерию) некто Орынбеков Бексултан Сарсенбекулы, 1991 г.р. Преступника на месте трагедии вместе с вещдоком поймали друзья моего сына и передали в руки полицейских. Сейчас в отношение Орынбекова возбуждено уголовное дело по статье 99 пункт 1 УК РК (убийство). Я настаиваю на том, чтобы дело было доведено до суда! Детали убийства: мой сын и его друзья около часу ночи вышли из кафе и планировали разъехаться по домам. Но заметили возле кафе общих друзей, которые повздорили с другой группой молодых людей, мой сын хотел разнять дерущихся (они были на 10 лет младше его), но в этот момент Орынбеков Бексултан нанес моему мальчику удар ножом в сонную артерию. От удара сын, не приходя в сознание, скончался в больнице. Преступника, Орынбекова Бексултана Сарсенбекулы задержали вместе с вещдоком на месте преступления и отдали в руки полицейских. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Преступник, убивший в мирное время моего сына, должен понести строгое наказания по всей строгости закона. Как мать убитого, как гражданин Казахстана, я требую от МВД РК, ДВД ЮКО и других соответствующих органов взять это дело на особый контроль, так как сотрудники УВД г.Шымкент слишком медленно проводят следственные мероприятия. Я хочу, чтобы дело было доведено до конца, и преступник понес должное наказание!", - обратилась к общественности, госорганам и СМИ мать погибшего Косуахова Гульнар.



