В Алматы в массовой драке погиб студент аграрного университета
12 апреля 2017, 14:49
Потасовка началась в час ночи в общежитии университета.
Студенты Казахского национального аграрного университета устроили массовую драку в общежитии, которая закончилась летальным исходом для одного из участников, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры Алматы.
Всего в драке участвовали 10 человек. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.
Как рассказали в надзорном ведомстве, драка произошла между студентами первого и второго курсов. Потасовка началась в час ночи в общежитии университета. В результате скончался студент первого курса, 1999 года рождения, видимые ножевые раны и другие повреждения не установлены.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik/Анна Соловьева
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