В Алматы в массовой драке погиб студент аграрного университета

Потасовка началась в час ночи в общежитии университета.

Студенты Казахского национального аграрного университета устроили массовую драку в общежитии, которая закончилась летальным исходом для одного из участников , сообщили в пресс-службе городской прокуратуры Алматы.





Всего в драке участвовали 10 человек. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.





Как рассказали в надзорном ведомстве, драка произошла между студентами первого и второго курсов. Потасовка началась в час ночи в общежитии университета. В результате скончался студент первого курса, 1999 года рождения, видимые ножевые раны и другие повреждения не установлены.



