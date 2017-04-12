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В Алматы в массовой драке погиб студент аграрного университета

12 апреля 2017, 14:49

Потасовка началась в час ночи в общежитии университета.

Студенты Казахского национального аграрного университета устроили массовую драку в общежитии, которая закончилась летальным исходом для одного из участников, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры Алматы.

Всего в драке участвовали 10 человек. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований.

Как рассказали в надзорном ведомстве, драка произошла между студентами первого и второго курсов. Потасовка началась в час ночи в общежитии университета. В результате скончался студент первого курса, 1999 года рождения, видимые ножевые раны и другие повреждения не установлены.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: Sputnik/Анна Соловьева

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