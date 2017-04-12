Студента аграрного университета в Алматы могли забить до смерти из-за денег

Тело погибшего студента уже выдали родственникам, и сегодня его доставят в Тараз, откуда он был родом.

В общежитии Казахского национального аграрного университета погиб первокурсник. Инцидент произошел накануне ночью. Как рассказывают очевидцы, несовершеннолетний Дидар Боласбек скончался во время массовой драки. В самом же общежитии студенческую потасовку категорически отрицают. При этом родственники погибшего парня в эксклюзивном интервью КТК заявили, что в университете уже давно процветает дедовщина. И парня могли убить из-за денег.

Смерть студента первого курса в аграрном университете педагоги и ректорат сегодня стараются не афишировать. Лишь заявляют , что погибший Дидар Боласбек действительно полгода назад был зачислен в их учебное заведение на факультет лесного хозяйства. Прибыл парень из Тараза. Больше ничего не комментируют, ссылаясь сначала на отсутствие руководства, а позже на всеобщую занятость.





Вот уже несколько часов у общежития дежурят бывшие одноклассники Дидара Боласбека. Парни тоже учатся в Алматы. Сюда они пришли на встречу с сокурсниками погибшего – чтобы выяснить подробности массовой драки.





Нуржас:





- О случившемся мы узнали несколько часов назад и сразу же приехали сюда. С утра мы были на занятиях и вот, как только освободились, и приехали. Хотим просто узнать, как так получилось и что вообще произошло. Сейчас никого из студентов не выпускают на улицу, общаемся только по телефону.





Друзья Дидара рассказывают, что буквально накануне разговаривали с ним. По их словам, парень был весел и усиленно готовился к занятиям. Приятели говорят, что за все время обучения в Алматы он ни разу не жаловался ни на какие трудности.





Бауржан:





- Я с ним учился с первого класса, и я его очень близко знаю. Он спокойный и добрый, так ко всему он еще и читает намаз. И кого-то обидеть или же обозвать он просто не мог. Здесь многие говорят, что его избили несколько парней.





В общежитии, где последние полгода жил погибший Дидар Боласбек, версию массовой драки охранники, дежурившие в эту ночь, категорически отрицают и заявляют, что парень якобы скончался от приступа эпилепсии.





Азамат Калмыхамбетов, начальник службы безопасности КазНАУ:





- Все произошло в 2 ночи, примерно! К нам подбежали студенты, которые были с ним, и сказали нам, и мы вызвали скорую. Потом парня увезли, и вроде у него был приступ. Никакой драки в общежитии не было, тишина была.





Родственники погибшего уверяют: у Дидара никогда не было проблем со здоровьем. Парень не пил и не курил. Близкие погибшего не исключают, что над ним, возможно, издевались и требовали деньги. Это, скорее всего, и стало причиной драки.





Сембек Картабаев, дядя Дидара Боласбека:





- Все рассказывают, что старшекурсники избивают младших студентов. Я уж не знаю, как это назвать, наверное, дедовщина по-своему. И такие происшествия, говорят, там часто происходят. Мы, конечно, не оставим просто так это дело. Мы будем добиваться, чтобы виновных наказали, но не только тех, кто бил, и руководство университета.





К этой минуте известно, что полицейские установили и задержали всех участников массовой потасовки в общежитии. Двое из них уже признались, что избивали первокурсника.





Ербол Кулбаев, заместитель прокурора Бостандыкского района г. Алматы:





- Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Все лица уже установлены, и сейчас по ним проводятся следственные мероприятия. Детали расследования мы дополнительно еще сообщим.





Тело погибшего студента уже выдали родственникам, и сегодня его доставят в Тараз, откуда он был родом. Все затраты по организации похорон взяло на себя руководство университета.









Бауржан Апсеитов.



