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В Астане сорвался лифт с 8 пассажирами

13 апреля 2017, 23:20

ЧП произошло в многоэтажном жилом доме.

В столичном жилом комплексе "Эдем Палас" лифт с восемью пассажирами, двое из которых дети сорвался в подвальное помещение с высоты двух метров, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе департамента внутренних дел Астаны.

Сообщение о том, что в лифте застряли люди в центральное оперативное управление поступило в 18.50. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что лифт на момент срыва находилось восьмое человек, в числе которых двое детей пяти и шести лет.

"Лифт поднялся до шестого этажа и медленно стал спускаться до первого этажа. После чего встал на первом этаже и резко сорвался вниз около двух метров в подвальное помещение, там уже остановился", — пояснили в полиции.

Специалисты лифтового хозяйства открыли двери и помогли жильцам выбраться. Жертв и пострадавших нет.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 306 УК РК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Назначены необходимые экспертизы.

Фото Sputnik / Александр Кряжев


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