10 самых мощных бомб в мире

"Царь-бомба" - самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества.

Военно-воздушные силы США опубликовали видео испытаний GBU-43B - мощнейшей неядерной бомбы , имеющейся в распоряжении Соединенных Штатов, после того как 14 апреля она была сброшена на позиции террористической группировки ИГ в Афганистане.

США испытывали "мать всех бомб" в 2003 г. на полигоне во Флориде. До сих пор она ни разу не применялась в бою, хотя один экземпляр и был отправлен в Ирак. Всего в арсенале Пентагона имеется 14 таких бомб.

"Мать всех бомб"

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, MOAB, "мать всех бомб",— американская фугасная авиационная бомба, созданная в 2002—2003 гг.

MOAB продолжает оставаться одной из самых больших авиабомб, оснащенной системой спутникового наведения.

По характеру поражающего воздействия МОАВ — это фугасная авиабомба. MOAB имеет длину 9,17 м и диаметр 102,9 см, вес бомбы составляет 9,5 тонны, из которых 8,4 тонны приходится на взрывчатое вещество австралийского производства H-6 — смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка, — которое мощнее тротила в 1,35 раза.

Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 м, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

Стоимость одной такой бомбы составляет $16 млн.





1. "Царь-бомба" 1. "Царь-бомба"











АН602, она же "Царь-бомба", — термоядерная авиационная бомба, разработанная в СССР в 1954-1961 гг. группой физиков-ядерщиков под руководством академика Академии наук СССР И. В. Курчатова.

Самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества. Полная энергия взрыва, по разным данным, составляла 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте, или около 2,4 х 1017 Дж (что соответствует дефекту массы 2,65 кг).

В группу разработчиков входили А. Д. Сахаров, В. Б. Адамский, Ю. Н. Бабаев, Ю. Н. Смирнов, Ю. А. Трутнев и другие.

Название "Кузькина мать" появилось под впечатлением известного высказывания Н. С. Хрущёва: "Мы еще покажем Америке кузькину мать!" Официально же бомба АН602 не имела названия.

Испытания бомбы состоялись 30 октября 1961 г.

Взрыв АН602 по классификации ядерных взрывов был низким воздушным ядерным взрывом сверхбольшой мощности.

Результаты его впечатляли. Огненный шар взрыва достиг радиуса примерно 4,6 км.

Теоретически он мог бы вырасти до поверхности земли, однако этому воспрепятствовала отраженная ударная волна, подмявшая низ шара и отбросившая шар от земли.

Световое излучение потенциально могло вызывать ожоги третьей степени на расстоянии до 100 км.

Ядерный гриб взрыва поднялся на высоту 67 км, диаметр его двухъярусной "шляпки" достиг (у верхнего яруса) 95 км.

Ощутимая сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, три раза обогнула земной шар.

2. Ядерная бомба В-41





B-41 — самая мощная американская термоядерная бомба, эквивалентом около 25 мегатонн. Единственная трехступенчатая термоядерная бомба в арсенале ВВС США. Самое мощное серийно производившееся термоядерное оружие. Состояла на вооружении с 1960 по 1976 гг.

Принятая на вооружение ВВС США в 1961 г. бомба составляла значимую часть общего мегатоннажа американских стратегических бомбардировщиков и рассматривалась как важное оружие в рамках как доктрины "массированного возмездия" (как средство эффективного поражения гражданских целей), так и доктрины "гибкого реагирования" (как средство уничтожения укрепленных объектов, крупных военных баз, военно-морских баз и аэродромов).

Мощный заряд бомбы позволял даже единичному бомбардировщику нанести значительный ущерб пораженному объекту.

Бомба B41 считается наиболее эффективным термоядерным оружием, когда-либо созданным. Исходя из соотношения "мегатонн тротилового эквивалента на тонну массы конструкции" B41Y1 при весе 4,8 тонны имела заряд 25 мегатонн, то есть 5,2 мегатонны на тонну.

3. "Кастл Браво"











"Кастл Браво" — американское испытание термоядерного взрывного устройства 1 марта 1954 г. на атолле Бикини (Республика Маршалловы Острова, ассоциированная с США).

Первое из серии семи испытаний "Операции Кастл".

В ходе данного испытания был взорван двухступенчатый заряд, в котором в качестве термоядерного горючего применялся дейтерид лития.

Энерговыделение при взрыве достигло 15 мегатонн, что делает "Кастл Браво" самым мощным из всех ядерных испытаний США.

Взрыв привел к сильному радиационному заражению окружающей среды, что вызвало озабоченность во всем мире и привело к серьезному пересмотру существовавших взглядов на ядерное оружие.



4. Атомная бомба "Айви Майк"





"Айви Майк" — первое в мире испытание термоядерного взрывного устройства.

Произведено США 1 ноября 1952 г. на одном из моту атолла Эниветок.

Из-за веса и габаритов, а также использования в качестве топлива для термоядерного синтеза жидкого дейтерия устройство не имело практической ценности в качестве оружия и предназначалось исключительно для экспериментальной проверки "двухступенчатой" конструкции, предложенной Уламом и Теллером.

Эксперимент завершился успехом; оценочная мощность взрыва составила 10-12 мегатонн тротилового эквивалента.

5. Ядерная бомба МК-36





Двухступенчатая термоядерная стратегическая бомба.

Все Mk-21 были переделаны в Mk-36 в 1957 г. Заменена на Mk-41.

На момент снятия с вооружения Mk-36 составляла почти половину арсенала США по мощности.

Энергия взрыва - 9-10 Мт.

6. Ядерная бомба MK-17





Mk.17 — первая термоядерная бомба на дейтериде лития в арсенале США, первая серийно производившаяся американская термоядерная бомба.

Самое крупногабаритное и массивное термоядерное оружие в американском арсенале. Была разработана Лос-Аламосской национальной лабораторией. Ее длина — 7536 мм, диаметр — 1560 мм, а масса — 21 тонна, энергия взрыва — 10-15 мегатонн.

В мае 1957 г. одна бомба Mk.17 была непреднамеренно сброшена с бомбардировщика B-36, заходившего на посадку на авиабазе Киртланд.

Отделившись от креплений, бомба проломила створки бомболюка и упала с высоты 520 м.

Хотя бомба была не взведена, от удара взрывчатое вещество праймера частично сдетонировало, разрушив бомбу и разбросав радиоактивный материал.

Предпринятые мероприятия по очистке местности были успешны, но, тем не менее, отдельные радиоактивные фрагменты бомбы находят до сих пор.

7. Ядерная бомба B-53





B-53 — американская термоядерная бомба, наиболее старое и мощное ядерное оружие находившееся в арсенале стратегических ядерных сил США вплоть до 1997 г.

Разработка бомбы была начата в 1955 г. в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико и основывалась на конструкции более ранних изделий Mk.21 и Mk.46.

Авиабомба B53 была принята в эксплуатацию в составе бомбардировщиков B-47 "Стратоджет", B-52 "Стратофортресс" и B-58 "Хастлер" в середине 1960-х гг.

13 октября 2010 г. Национальная администрация по ядерной безопасности США объявила о начале программы по утилизации B53, стоявших на вооружении ВВС на протяжении 35 лет.

Согласно расчетам при воздушном подрыве на оптимальной высоте 9-мегатонный взрыв приведет к образованию огненного шара размером от 4 км до 5 км в диаметре.

Мощности светового излучения будет достаточно, чтобы вызвать смертельные ожоги у любого открыто расположенного человека в радиусе 28,7 км.

Воздействия ударной волны будет достаточно для разрушения жилых и производственных построек в радиусе 14,9 км от эпицентра.

8. Ядерная бомба МК-16





Это первая американская термоядерная бомба, принятая на вооружение. Единственное принятое на вооружение термоядерное устройство на жидком дейтерии. Разработана Лос-Аламосской национальной лабораторией.

Создавалась как подстраховка на случай неудачи программы создания термоядерной бомбы на дейтериде лития. Изготовлено всего несколько экземпляров, состоявших на вооружении менее года.

Корпус бомбы имел форму вытянутой сигары, длиной 7,54 м и диаметром 1,56 м. Стабилизаторов бомба не имела. Ее вес достигал 19 тонн, что делало ее вторым по весу термоядерным оружием в арсенале ВВС США.

Единственным самолетом, способным нести это оружие, был тяжелый бомбардировщик B-36, причем особые требования криогенной бомбы вынудили специально модернизировать его носители; в результате только один бомбардировщик был приспособлен для применения такой бомбы.

9. Атомная бомба "Толстяк"





"Толстяк"— кодовое имя атомной бомбы, разработанной в рамках Манхэттенского проекта, сброшенной США 9 августа 1945 г. на японский город Нагасаки спустя 3 дня после бомбардировки Хиросимы.

Бомба работала на основе распада плутония-239 и имела имплозивную схему подрыва.

Длина бомбы "Толстяк" - 3 м 25 см, а диаметр – 1 м 54 см.

Упав на японский город Нагасаки, она унесла жизни 80 тыс. человек.

Мощность взрыва в городе Нагасаки та же, что и в Хиросиме, в тротиловом эквиваленте она равна 21 килотонне.





10. Атомная бомба "Ураган"





