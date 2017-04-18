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В Атырау задержаны 14 членов ОПГ

18 апреля 2017, 01:04

Задержанных граждан России и Казахстана подозревают в хищениях нефти.

По подозрению в хищении нефти в Атырау задержаны 14 членов организованной преступной группы. Они подозреваются в продолжавшихся длительное время хищениях нефти с месторождений области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведенной с 14 по 15 апреля операции, при попытке перевозки более 100 тонн краденой нефти через Государственную границу РК по фиктивным документам было задержано 6 грузовых автомашин. Департаментом КНБ начато досудебное расследование по ст.ст. 188 (кража), 196 (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), 197 (транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения), 264 (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них) УК РК», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Атырауской области.

Как отмечается, задержаны 14 членов преступной группировки, состоящей из числа граждан Республики Казахстан и Российской Федерации. Ведется следствие.


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