В РК из-за паводков нарушена жизнедеятельность более 50 населенных пунктов

По словам министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова, на данный момент нарушена жизнедеятельность 52 населенных пунктов в семи регионах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz





«Это Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области, где подтоплено 1949 жилых домов. Подмыто 120 участков автомобильных дорог, 63 из них уже восстановлено», - сказал он на заседании правительства РК.





При этом глава ведомства отметил, что наиболее сложная обстановка складывается в Акмолинской области, где подтоплено 893 дома в 26 населенных пунктах, эвакуировано 2418 человек.





«Крайне сложная ситуация в городе Атбасар, здесь в результате резкого подъема воды в реке Жабай произошло разрушение построенной в прошлом году защитной дамбы, из-за чего оказались затоплены 269 жилых домов, под угрозой подтопления находится более 130 домов», - указал К. Касымов.





По его словам, сегодня с утра в этом районе наблюдается спад воды на 40 см. Он уточнил, что самый критический уровень воды был в пределах 6 м 10 см.





«Этим утром 5 м 70 см. В настоящее время по факту халатности, допущенной при строительстве плотины мы возбудили уголовное дело, проведем расследование. В результате резкого увеличения объема сбросов из Астанинского водохранилища с 40 до 1200 куб/с - это в 30 раз больше, подтоплен один населенный пункт в Аршалынском районе Акмолинской области», - пояснил министр.





Также К. Касымов рассказал о противопаводковых мероприятиях, проводимых для предотвращения подтопления столицы.





«По городу Астана. Для предотвращения подтоплений столицы, пригородных населенных пунктов начат перехват паводковых вод в астанинский контррегулятор, перехвачено 132 млн тонн кубометров воды, предельная норма у него 450. При сохранении повышенных сбросов из Астанинского водохранилища контррегулятор будет переполнен в течении трех суток и возникнет угроза его прорыва. В связи с этим требуется принятие срочных мер по обеспечению безопасного пропуска повышенных расходов воды через Астану и ниже расположенных населенных пунктов Акмолинской области. Этот вопрос мы вчера и сегодня рассматривали вместе с Минсельхозом и акимом города Астаны», - сообщил он.





Со своей стороны премьер-министр Бакытжан Сагинтаев поручил держать ситуацию с паводками на особом контроле.





«Данную ситуацию мы должны держать на особом жестком контроле. Как мы говорим, как раньше говорили, вся ситуация у нас также на том же уровне, сколько бы мы не говорили, что ситуация находится под особым контролем. Все равно допускаются такие отрицательные случаи. Конечно, природные катаклизмы нас не предупреждают, но мы должны быть готовы к ним, поэтому вследствие допущенных нами ошибок были допущены такие ситуации. Поэтому, Калмухамбет Нурмуханбетович (Касымов), и ваше министерство должны держать это на строгом контроле и не допускать ЧС. Координационная работа за Аскаром Маминым (первый заместитель премьер-министра РК)», - заключил Б. Сагинтаев.



