Три акмолинца привлечены за нарушение законодательства в сфере религиозной деятельности

В феврале текущего года в одном из торговых домов г. Кокшетау, сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДВД был установлен факт распространения религиозной литературы, продавцом данного центра. У 55-летней женщины были обнаружены и изъяты 55 книг и брошюр религиозного содержания, распространение которых на территории Республики Казахстан, запрещено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области .





Еще одно аналогичное нарушение было выявлено в текущем году в Степногорске. По информации полицейских, двое служителей незарегистрированного религиозного объединения, в одном из торговых центров распространяли религиозную литературу. У мужчин стражи порядка изъяли 136 книг и брошюр религиозного содержания.





В отношении троих нарушителей были составлены административные протокола по ст. 490 КоАП, материалы направлен в специализированный административный суд г. Кокшетау.





Акмолинские полицейские напоминают гражданам что ввоз, изготовление, выпуск, издание или распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения, влечет привлечение к административной ответственности и штраф: на физических лиц в размере 50 МРП, на юридических лиц – в размере 200 МРП.



