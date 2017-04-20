Три акмолинца привлечены за нарушение законодательства в сфере религиозной деятельности
20 апреля 2017, 11:20
Управления по противодействию экстремизму ДВД был установлен факт распространения религиозной литературы.
В феврале текущего года в одном из торговых домов г. Кокшетау, сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДВД был установлен факт распространения религиозной литературы, продавцом данного центра. У 55-летней женщины были обнаружены и изъяты 55 книг и брошюр религиозного содержания, распространение которых на территории Республики Казахстан, запрещено, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД Акмолинской области .
Еще одно аналогичное нарушение было выявлено в текущем году в Степногорске. По информации полицейских, двое служителей незарегистрированного религиозного объединения, в одном из торговых центров распространяли религиозную литературу. У мужчин стражи порядка изъяли 136 книг и брошюр религиозного содержания.
В отношении троих нарушителей были составлены административные протокола по ст. 490 КоАП, материалы направлен в специализированный административный суд г. Кокшетау.
Акмолинские полицейские напоминают гражданам что ввоз, изготовление, выпуск, издание или распространение религиозной литературы и иных материалов религиозного содержания, предметов религиозного назначения, влечет привлечение к административной ответственности и штраф: на физических лиц в размере 50 МРП, на юридических лиц – в размере 200 МРП.
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