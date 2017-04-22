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Звезда футбола Эрнандес покончил с собой в тюрьме, узнав о победе своей команды

22 апреля 2017, 15:37

27-летний Эрнандес планировал своё самоубийство в течение недели.

27-летний Аарон Эрнандес был приговорён к пожизненному сроку за убийство, которое он совершил в 2013 году, сообщает Life.ru.

Но подающий надежды спортсмен не примирился со своей дальнейшей судьбой и покончил с собой в камере. В тот же день его команда праздновала победу в Суперкубке в Белом доме.

Полицейские нашли три предсмертные записки в камере бывшего футболиста Аарона Эрнандеса. Рядом с погибшим лежала Библия, которая была открыта на строках: "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную". Те же слова были написаны маркером на его лбу.

27-летний Эрнандес планировал своё самоубийство в течение недели. Бывшая звезда футбола раздала личные вещи сокамерникам и смазала пол своей камеры мылом. В том случае, если бы он засомневался в последний момент, это не позволило бы ему избежать смерти. Эрнандес также попытался заблокировать дверь камеры изнутри с помощью картона.

На прошлой неделе Эрнандес был признан невиновным по обвинению в двойном убийстве, но до сих пор отбывал пожизненное без права досрочного освобождения за убийство Одина Ллойда в 2013 году. Тот якобы домогался до сестры Аарона. Также футболиста обвинили в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

В день самоубийства бывшая команда Аарона праздновала в Белом доме победу в Суперкубке. Впрочем, семейный адвокат погибшего утверждает, что спортсмен был убит, поскольку, по словам родственников, он ждал своего оправдания, и не было никаких предпосылок о том, что мужчина собирается с собой сделать. Родные также собираются пожертвовать мозг Аарона в Бостонский университет ради исследования хронической травматической энцефалопатии, которой страдают многие игроки американского футбола.

Фото: Life.ru

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