Военные Нацгвардии рисковали жизнью при задержании угонщиков в ВКО

В Усть-Каменогорске военнослужащие Национальной гвардии РК при несении службы по охране общественного порядка и безопасности в областном центре по горячим следам раскрыли преступление, пишет пишет Altaynews.kz





22 апреля 2017 года около 20 часов 40 минут от центра оперативного управления УВД Усть-Каменогорска поступила ориентировка о том, что около получаса назад в поселке Красина был угнан автомобиль по очистке города. Приняв данную информацию, все войсковые наряды несущие службу по охране общественного порядка и безопасности усилили внимание и приняли меры по обнаружению данного автомобиля.





Примерно в 20 часов 45 минут дежурный по войсковым нарядам воинской части 5518 Национальной гвардии капитан Ермахан Манакбаев, следуя по улице Новаторов, во время проверки войсковых нарядов заметил, как проезжает совпадающая по ориентировке автомашина. Увидев данное транспортное средство, военнослужащий Нацгвардии немедленно доложив оперативному дежурному ЦОУ УВД Усть-Каменогорска, принял меры по ее задержанию на служебной машине в составе патрульных рядовых Еламана Талдыбаева, Владимира Науман и водителя машины старшего сержанта Берика Киялова.





- Войсковой наряд, преследуя данный автотранспорт, путем громкоговорящей связи потребовал водителя принять вправо и остановиться, однако на данное требование нарушитель общественного порядка не отреагировал. После чего, войсковой наряд принял меры к остановке данного автомобиля, блокируя дальнейшее его движение спереди. Несмотря на заслон и блокирование нарушители протаранили служебную машину войскового наряда, причинив транспортному средству значительный ущерб. В момент столкновения никто из военнослужащих не пострадал. Нарушители также остались целыми и невредимыми, - сообщил руководитель пресс-службы регионального командования «Шыгыс» Национальной гвардии РК Багдат Амангельды.





Данный факт был зарегистрирован по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иными транспортными средствами».





Войсковым нарядом были задержаны данные нарушители и переданы сотрудникам дорожно-патрульной полиции БПП УВД г.Усть-Каменогорск для дальнейшего разбирательства.



