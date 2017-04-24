Неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в метро Алматы
24 апреля 2017, 20:03
На данный момент остановлены подвижные составы, людей выводят из подземки, на месте работает полиция, скорая помощь.
Пассажиров алматинского метро эвакуируют, сообщает Zakon.kz.
"В 19.00 в УВД поступил анонимный звонок о якобы заложенной бомбе. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций", - сообщила пресс-секретарь КГП "Метрополитен" Алматы Ажар Хабиева.
"Что-то происходит в метро. Люди в форме утверждают, что учения.. но как бы не так. Пришла встретить парня к станции Жибек жолы. Тут все оцепили и людей выгнали. И тут звонит мой парень и говорит, что их сняли с поезда на Байтурсынова. Вопрос , а правда ли учения?? И почему тогда людей не предупреждают заранее?? Вы представляете, сколько людей доберётся таким способом до дома", - пишет очевидец Татьяна Лободина.
"Не знаю, стояли в бронежилетах у выходу, торопили народ. Думаю, сообщили о минировании. Было на Сайране",- сообщил очевидец Санжар Мухамеджанов.
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