Неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в метро Алматы

"В 19.00 в УВД поступил анонимный звонок о якобы заложенной бомбе. Проводятся проверочные мероприятия, идет эвакуация людей со всех станций", - сообщила пресс-секретарь КГП "Метрополитен" Алматы Ажар Хабиева.





"Что-то происходит в метро. Люди в форме утверждают, что учения.. но как бы не так. Пришла встретить парня к станции Жибек жолы. Тут все оцепили и людей выгнали. И тут звонит мой парень и говорит, что их сняли с поезда на Байтурсынова. Вопрос , а правда ли учения?? И почему тогда людей не предупреждают заранее?? Вы представляете, сколько людей доберётся таким способом до дома", - пишет очевидец Татьяна Лободина.