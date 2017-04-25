Установлен несовершеннолетний лжетеррорист, сообщивший о бомбе в алматинском метро

Звонок он совершил из хулиганских побуждений.

Сообщивший о заминировании метро установлен , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.





"Совместными усилиями органов внутренних дел, а также спецслужб Алматы и Алматинской области была установлена личность сообщившего о заминировании", - сообщили в полиции.





Им оказался несовершеннолетний житель города Сарканд Алматинской области. Отмечается, что звонок он совершил из хулиганских побуждений.





"Следствием в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст.273 УК РК) будет дана правовая оценка действиям звонившего и определена степень его вины", - добавили в ДВД.



