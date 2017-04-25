Установлен несовершеннолетний лжетеррорист, сообщивший о бомбе в алматинском метро
25 апреля 2017, 09:27
Звонок он совершил из хулиганских побуждений.
Сообщивший о заминировании метро установлен, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.
"Совместными усилиями органов внутренних дел, а также спецслужб Алматы и Алматинской области была установлена личность сообщившего о заминировании", - сообщили в полиции.
Им оказался несовершеннолетний житель города Сарканд Алматинской области. Отмечается, что звонок он совершил из хулиганских побуждений.
"Следствием в ходе досудебного расследования по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма (ст.273 УК РК) будет дана правовая оценка действиям звонившего и определена степень его вины", - добавили в ДВД.
Напомним, 24 апреля в 19.00 часов неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в метро Алматы. Пассажиров метрополитена экстренно эвакуировали. Спецслужбы приступили к проверке всех станций. В 22.49 час. работа метро была возобновлена, бомбу не обнаружили.
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