Вылетевший из Алматы в Актау самолет экстренно вернулся в аэропорт

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета в соответствии с международными процедурами безопасности.

В пресс-службе авиакомпании "Эйр Астана" сообщили о том, что самолет рейсом Алматы - Актау вернулся в аэропорт, передает передает Zakon.kz





"25 апреля 2017 года самолет Airbus А320neo, выполнявший рейс Алматы - Актау КС 857, вернулся в аэропорт вылета по причине cбоя в системе индикации уровня масла в двигателе. Решение вернуться в аэропорт вылета было принято в качестве предосторожности в соответствии с международными процедурами безопасности. Посадка была произведена в штатном режиме. В данный момент авиакомпания проводит полный технический осмотр самолета и предпринимает все необходимые меры. Пассажиры смогут продолжить полет на другом воздушном судне, - сообщили в авиакомпании.





Напомним , 8 марта самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс А321 по маршруту Алматы - Атырау, вернулся в Алматы из-за сбоя навигационного оборудования. 5 марта рейс КС881 А320 авиакомпании вылетел по маршруту Алматы - Уральск и в пути дал сигнал бедствия . Экипаж принял решение следовать в Актобе. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел. Причина, отказ левого двигателя. 22 марта самолет, совершавший рейс КС109 из Алматы в Бишкек вернулся в международный аэропорт Алматы по технической причине. 10 апреля самолет, вылетевший из Алматы в Дубаи, вернулся в аэропорт по технической причине.



