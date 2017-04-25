В Алматы ошибка при операции по обрезанию младенцу привела к тяжелым последствиям

В Алматы врач хирург признан виновным в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей. Ему был назначен условный срок, и в соответствии с Законом РК «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» мужчина был освобожден от назначенного основного наказания, передает передает Zakon.kz





В суде первой инстанции были установлены следующие обстоятельства случившегося. К врачу хирургу, работающему на тот момент в АО «Санаторий Казахстан» обратился его друг за консультацией относительно своего маленького сына, у которого было затруднение при мочеиспускании. Подсудимый, являясь врачом общей хирургии, без проведения необходимого диагностического обследования ребенка, которому еще не было 6 месяцев, по телефону диагностировал у него воспаление крайней плоти полового органа - «фимоз» и рекомендовал отцу привести мальчика в «Санаторий Казахстан» для проведения операции по удалению крайней плоти. Будучи уверенным в профессионализме своего приятеля, потерпевший согласился.





Как сказано в приговоре суда, нарушив свои должностные обязанности, не являясь специалистом в области детской хирургии и детской урологии, без проведения надлежащего обследования младенца, у которого были свои особенности формы развития полового органа, и которому было противопоказано проведения операции до 3-летнего возраста, без заведения необходимой медицинской документации, в которой должен был быть отражен ход проведения операции, подсудимый подтвердил поставленный по телефону диагноз «фимоз». И, нарушая стандарты оказания медицинской помощи, провел наружный осмотр мальчика, принял категорически неправильное решение о проведении операции. Забрав ребенка в операционный зал, подсудимый ненадлежащим образом выполняя свои профессиональные обязанности, применив местную анестезию в виде инъекции лидокаина, произвел обезболивание крайней плоти и ее удаление. После чего произвел прижигание кровоточащих сосудов электрокогулятором, и обработку раствором повидона, который в грудном возрасте противопоказан, вследствие чего у маленького пациента после проведения этой операции развился некроз и инфицирование полового члена, с последующим лизированием мочевого канала, и образованием мочевого свища, а также отсутствием анатомической головки полового члена. Это привело к стойкой утрате общей трудоспособности в размере 33%, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.





Допрошенные в суде профессоры кафедры детской хирургии КазНМУ им. С.Д.Асфендирова, специалисты, детские урологи и хирурги показали, что проведение обрезания в раннем возрасте возможно при наличии медицинских показаний, у детей до 3-лет возможны физиологический фимоз, который не требует операции. Проведение операции в столь раннем возрасте показаны только при рубцовом фимозе (острая задержка мочи) в специализированных лечебных учреждениях. Проведение операции возможно специалистом при наличии сертификата специалиста-хирурга.





После этой операции и наступивших последствий ребенку требуется ряд реконструктивно-восстановительных операций. Одна из них впоследствии была проведена врачами, приезжавшими из Москвы.





Решением суда подсудимый был признан виновным по ст. 317 ч. 2 УК РК и приговорен к трем годам ограничения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года. В соответствии с пунктом 1 ст. 2 Закона Республики Казахстан «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан» подсудимый освобожден от назначенного основного наказания.



Также с осужденного взыскан материальный ущерб в сумме 244 734 тенге и моральный вред в сумме 700 000 тенге. К слову, родители ребенка в качестве возмещения морального вреда просили взыскать с осужденного 5 млн тенге.





В апелляционной инстанции приговор суда был оставлен без изменения. В свою очередь, осужденный свою вину не признал. По его мнению, в наступлении таких тяжелых последствий для ребенка виновны врачи «Центра детской неотложной медицинской помощи», куда мальчик попал примерно через неделю после обрезания.



