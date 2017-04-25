Пропавшую восьмиклассницу в Актобе лишили невинности, пишет пишет Timeskz





- Девочка живет в полной семье, учится в 8 классе актюбинской школы, 15 лет ей исполнится только в августе, - рассказала секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Актобе Ботагоз Бисенова. – Она единственная дочь в семье, очень избалованная и обидчивая, не воспринимает критику. Отец работает инженером, мать – тоже грамотный специалист. Девочка трижды убегала из дома. В первый свой уход она утром убежала, ничего никому не сказав, вечером появилась. Второй раз пропала из дома на сутки. Девочка поссорилась накануне с мамой, бродила в «Меге», ночевала в чужом подъезде, боялась, что ее будут ругать по возвращению, а после проспала учебу. Утром пришла домой. На третий раз она ушла на 4 дня, её нашли в райцентре Хромтау.





Как рассказала Ботагоз Бисенова, восьмиклассница нашла друзей в социальных сетях – взрослых мужчин. К одному из них школьница села в автомашину и уехала в Хромтау.





- По дороге в автомашине ее лишили невинности, - рассказала Бисенова. – Парень совершеннолетний, ему 19 лет. Хотя он утверждает, что все произошло по обоюдному согласию, возбудили уголовное дело.





На днях комиссия по делам несовершеннолетних согласилась с доводами полиции и материалы по этой девочке отправят в ювенальный суд. Суд решит, поедет ли восьмиклассница в спецшколу для детей с девиантным поведением в Кызылорду. В этой школе несовершеннолетних могут исправлять на протяжении одного года.



