На левом берегу Астаны горел элитный жилой комплекс
2 мая 2017, 14:16
Жертв и пострадавших нет
В Астане горел жилой комплекс «Лазурный квартал», расположенный в самом центре казахстанской столицы, сообщает Zakon.kz.
«В 13-17 поступило сообщение о том, что в районе Есиль г. Астана по ул. Сарайшык, 5г, «Лазурный квартал» произошло горение утеплителя под керамогранитом на уровне 3-4-го этажа. Пожар ликвидирован в 13-41. Площадь пожара составила 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет», - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан - Руслан Иманкулов.
В ликвидации пожара были задействованы: 22 человека личного состава и 5 единиц техники столичной службы пожаротушения.
В ликвидации пожара были задействованы: 22 человека личного состава и 5 единиц техники столичной службы пожаротушения.
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