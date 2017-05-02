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На левом берегу Астаны горел элитный жилой комплекс

2 мая 2017, 14:16

Жертв и пострадавших нет

В Астане горел жилой комплекс «Лазурный квартал», расположенный в самом центре казахстанской столицы, сообщает Zakon.kz.

«В 13-17 поступило сообщение о том, что в районе Есиль г. Астана по ул. Сарайшык, 5г, «Лазурный квартал» произошло горение утеплителя под керамогранитом на уровне 3-4-го этажа. Пожар ликвидирован в 13-41. Площадь пожара составила 40 кв.м. Жертв и пострадавших нет», - сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан - Руслан Иманкулов.

В ликвидации пожара были задействованы: 22 человека личного состава и 5 единиц техники столичной службы пожаротушения.


В ликвидации пожара были задействованы: 22 человека личного состава и 5 единиц техники столичной службы пожаротушения.

Пожар в Астане

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