В МВД прокомментировали ситуацию с рекламой наркотиков на стенах домов в Алматы
4 мая 2017, 12:46
Доступ к указанному в объявлении сайту уже заблокирован.
В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали ситуацию с рекламой наркотиков на стенах домов в Алматы, передает Zakon.kz.
Напомним, на днях появилась информация о том, что местная жительница стала самостоятельно бороться с рекламой синтетических наркотиков. Алматинка закрашивает баллончиком появляющиеся объявления и призывает присоединиться к ней всех неравнодушных горожан.
По словам директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, в ходе проверки обращения пользователя Facebook, на стенах многоквартирных жилых домов одного из микрорайона города Алматы выявлены рекламные надписи о распространении синтетических наркотических средств с указанием адреса на интернет-ресурс.
"В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к нанесению данных надписей, а также функционированию интернет-ресурса. Доступ к указанному интернет-ресурсу заблокирован. В случае обнаружения подобных стеновых реклам о продаже наркотических средств и психотропных веществ, гражданам рекомендуем зафиксировать их (сделать фотографии надписей, записать места их расположения) и обратиться в полицию", - отметил он.
Фото: segodnya.ua
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