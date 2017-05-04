В МВД прокомментировали ситуацию с рекламой наркотиков на стенах домов в Алматы

По словам директора департамента государственного языка и информации МВД РК Алмаса Садубаева, в ходе проверки обращения пользователя Facebook, на стенах многоквартирных жилых домов одного из микрорайона города Алматы выявлены рекламные надписи о распространении синтетических наркотических средств с указанием адреса на интернет-ресурс.



