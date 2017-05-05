Водитель из Шымкента рисковал жизнями 30 пассажиров

После недолгих объяснений молодой человек все же сознался: у него имеются два водительских удостоверения.

«В Шымкенте можно легко купить поддельные права», - заявил водитель междугороднего рейса, задержанный полицейскими Алматинской области , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент patrul.kz





На 18 километре трассы Алматы-Бишкек инспекторы дорожно - патрульной полиции Алматинской области остановили частный междугородний автобус, следовавший из Алматы в Шымкент, который ехал без заднего государственного номера.





В его салоне было не менее 30 пассажиров. Водитель сразу предъявил документы и объяснил, что государственные номера выпали по дороге. Именно поэтому, по словам рулевого, он положил их в багажник.





-Госномер выпал, лежит в багажнике машины.





-При движении был?





-Да, выпал по дороге.





И все бы хорошо, но… У полицейских вызвало подозрение водительское удостоверение, в котором были проставлены практически все категории. Невооруженным глазом эту подделку от настоящего отличить было почти невозможно. Но опытным полицейским это не составило особого труда.





-Где вы взяли это водительское удостоверение?





-Я перепутал их со вторыми правами.





-У вас есть два водительских удостоверения?





-Да!





-Вы знаете, что эти права поддельные?





-Да!





-Кто их изготовил?





-Люди изготовили.





-Где их изготовили?





-В Шымкенте. Что там скрывать, я знаю, что они поддельные…





-Вы признаете вину?





-Да, конечно, признаю.





Инспекторы Алматинской области прямо на месте проверили водителя по электронной базе данных и выяснили, что права на управление автотранспортом у него действительно есть, но только не пассажирским.





После недолгих объяснений молодой человек все же сознался: у него имеются два водительских удостоверения. Одно настоящее, а другое поддельное. И оба с одинаковыми номерами.





Вот и в этот раз, выезжая в рейс, он что-то перепутал и взял с собой дубликат, изготовленный на цветном принтере. При этом парень не стал скрывать, что такие права можно легко приобрести в Шымкенте.





Как правило, на дальние рейсы выезжают два водителя. Сменщик долго возмущался, что ему одному придется управлять автобусом без отдыха и требовал отпустить напарника.





Полицейские нарушителя не отпустили, но связавшись с автовокзалом, нашли замену задержанному. Спустя некоторое время автобус продолжил путь по маршруту. За отсутствие государственного номера изворотливому водителю выписали штраф, а самого для выяснения всех обстоятельств доставили в УВД Карасайского района.







