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Водитель из Шымкента рисковал жизнями 30 пассажиров

5 мая 2017, 09:41

После недолгих объяснений молодой человек все же сознался: у него имеются два водительских удостоверения.

«В Шымкенте можно легко купить поддельные права», - заявил водитель междугороднего рейса, задержанный полицейскими Алматинской области, сообщает корреспондент patrul.kz.

На 18 километре трассы Алматы-Бишкек инспекторы дорожно - патрульной полиции Алматинской области остановили частный междугородний автобус, следовавший из Алматы в Шымкент, который ехал без заднего государственного номера.

В его салоне было не менее 30 пассажиров. Водитель сразу предъявил документы и объяснил, что государственные номера выпали по дороге. Именно поэтому, по словам рулевого, он положил их в багажник.

-Госномер выпал, лежит в багажнике машины.

-При движении был?

-Да, выпал по дороге.

И все бы хорошо, но… У полицейских вызвало подозрение водительское удостоверение, в котором были проставлены практически все категории. Невооруженным глазом эту подделку от настоящего отличить было почти невозможно. Но опытным полицейским это не составило особого труда.

-Где вы взяли это водительское удостоверение?

-Я перепутал их со вторыми правами.

-У вас есть два водительских удостоверения?

-Да!

-Вы знаете, что эти права поддельные?

-Да!

-Кто их изготовил?

-Люди изготовили.

-Где их изготовили?

-В Шымкенте. Что там скрывать, я знаю, что они поддельные…

-Вы признаете вину?

-Да, конечно, признаю.

Инспекторы Алматинской области прямо на месте проверили водителя по электронной базе данных и выяснили, что права на управление автотранспортом у него действительно есть, но только не пассажирским.

После недолгих объяснений молодой человек все же сознался: у него имеются два водительских удостоверения. Одно настоящее, а другое поддельное. И оба с одинаковыми номерами.

Вот и в этот раз, выезжая в рейс, он что-то перепутал и взял с собой дубликат, изготовленный на цветном принтере. При этом парень не стал скрывать, что такие права можно легко приобрести в Шымкенте.

Как правило, на дальние рейсы выезжают два водителя. Сменщик долго возмущался, что ему одному придется управлять автобусом без отдыха и требовал отпустить напарника.

Полицейские нарушителя не отпустили, но связавшись с автовокзалом, нашли замену задержанному. Спустя некоторое время автобус продолжил путь по маршруту. За отсутствие государственного номера изворотливому водителю выписали штраф, а самого для выяснения всех обстоятельств доставили в УВД Карасайского района.


Фото и видео: patrul.kz

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