Юные спортсмены из Астаны отравились в Петропавловске
7 мая 2017, 15:14
Столичная команда кекушинкай-каратистов во время соревнований в Петропавловске всегда питается в одном и том же кафе.
В Петропавловске приехавшие на соревнования дети из Астаны отравились в городской точке общепита, передает Sputnik Казахстан.
6 мая в Петропавловске стартовал открытый чемпионат Северо-Казахстанской области по кекушинкай каратэ "Солтустік Барысы", посвященный Дню защитника Отечества.
Около 800 лучших спортсменов из Астаны, Алматы, Караганды, а также Павлодарской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей принимают участие в полноконтактных боях и турнире по тамэсивари — состязанию по ломанию твердых предметов. Возраст участников — от 7 лет и старше, включая взрослых мужчин.
Как стало известно Sputnik Казахстан, приехавшие на соревнования дети из Астаны отравились, поужинав в одном из кафе города, ночью их из гостиницы доставили в инфекционное отделение больницы.
Организатор соревнований, президент Северо-Казахстанского филиала РОО "Всеказахстанская организация Кекушинкай каратэ" Владимир Витченко данную информацию подтвердил.
"Команда из Астаны, приезжая на соревнования в Петропавловск, традиционно (уже лет пять) питается в данном кафе. Никогда проблем не было, а тут так получилось. После ужина ребят отвезли в гостиницу, через некоторое время трем из них стало плохо. Их доставили в больницу, они находятся под медицинским наблюдением. На всякий случай в больницу были доставлены другие ребята (10-15 человек), ужинавшие в кафе, им проведено промывание желудка, и они были отпущены, так как у них все нормально", — рассказал Витченко.
По его данным, вирусную инфекцию медики не подтвердили, скорее всего, дело именно в пищевом отравлении.
"Организацией питания мы не занимаемся. Мы встречаем команды, провожаем, проводим турнир, организуем судейство. Команды сами выбирают, где завтракать-обедать-ужинать. Другие команды, в том числе и 300 детей из североказахстанской сборной, питались в кафе Дворца спорта, у них проблем нет. Но на всякий случай медицинский осмотр прошли все", — проинформировал Витченко. Он отметил, что турнир идет в штатном режиме, активное участие принимает и команда из Астаны, в которую входят 130 человек.
"Эту ситуацию мы, конечно, держим на контроле, команду будем сопровождать до их отъезда", — отметил Владимир Витченко.
Отъезд всех команд запланирован на 8 мая, сегодня последний день соревнований, позже планируется большая культурная программа.
Фото: Игорь Зарембо.
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