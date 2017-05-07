Юные спортсмены из Астаны отравились в Петропавловске

Столичная команда кекушинкай-каратистов во время соревнований в Петропавловске всегда питается в одном и том же кафе.

В Петропавловске приехавшие на соревнования дети из Астаны отравились в городской точке общепита, передает передает Sputnik Казахстан





6 мая в Петропавловске стартовал открытый чемпионат Северо-Казахстанской области по кекушинкай каратэ "Солтустік Барысы", посвященный Дню защитника Отечества.





Около 800 лучших спортсменов из Астаны, Алматы, Караганды, а также Павлодарской, Западно-Казахстанской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей принимают участие в полноконтактных боях и турнире по тамэсивари — состязанию по ломанию твердых предметов. Возраст участников — от 7 лет и старше, включая взрослых мужчин.





Как стало известно Sputnik Казахстан, приехавшие на соревнования дети из Астаны отравились, поужинав в одном из кафе города, ночью их из гостиницы доставили в инфекционное отделение больницы.





Организатор соревнований, президент Северо-Казахстанского филиала РОО "Всеказахстанская организация Кекушинкай каратэ" Владимир Витченко данную информацию подтвердил.





"Команда из Астаны, приезжая на соревнования в Петропавловск, традиционно (уже лет пять) питается в данном кафе. Никогда проблем не было, а тут так получилось. После ужина ребят отвезли в гостиницу, через некоторое время трем из них стало плохо. Их доставили в больницу, они находятся под медицинским наблюдением. На всякий случай в больницу были доставлены другие ребята (10-15 человек), ужинавшие в кафе, им проведено промывание желудка, и они были отпущены, так как у них все нормально", — рассказал Витченко.





По его данным, вирусную инфекцию медики не подтвердили, скорее всего, дело именно в пищевом отравлении.





"Организацией питания мы не занимаемся. Мы встречаем команды, провожаем, проводим турнир, организуем судейство. Команды сами выбирают, где завтракать-обедать-ужинать. Другие команды, в том числе и 300 детей из североказахстанской сборной, питались в кафе Дворца спорта, у них проблем нет. Но на всякий случай медицинский осмотр прошли все", — проинформировал Витченко. Он отметил, что турнир идет в штатном режиме, активное участие принимает и команда из Астаны, в которую входят 130 человек.





"Эту ситуацию мы, конечно, держим на контроле, команду будем сопровождать до их отъезда", — отметил Владимир Витченко.





Отъезд всех команд запланирован на 8 мая, сегодня последний день соревнований, позже планируется большая культурная программа.



