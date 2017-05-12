В Мангистауской области в ДТП погиб человек

Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 мая около 11:00 на дороге к нефтегазодобывающему управлению (НГДУ-1) «Озенмунайгаз», сообщает Лада.kz.





Автомашина Toyota Hilux протаранила железное ограждение и слетела в обрыв. В машине находились двое мужчин, один из которых погиб на месте. Об этом сообщили в Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи.





В момент аварии в машине, по сообщению медиков, находились двое мужчин. Один из них с ушибом голени и в состоянии травматического шока был доставлен в приемный покой Жанаозенской городской больницы и после оказания медицинской помощи смог отправиться домой. Второй участник ДТП скончался на месте еще до приезда кареты Скорой помощи.

Причины аварии устанавливают правоохранительные органы.







