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Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы

13 мая 2017, 16:37

По словам водителя, у автобуса отказали тормоза.

В Алматы произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает Zakon.kz.

Автобус двигался по проспекту Достык, не доезжая до улицы Сатпаева, по словам водителя, у него отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с другими авто, шофер повернул на обочину и врезался в мачту уличного освещения.

По словам очевидцев пострадали от 7 до 11 человек, среди которых есть ребенок. Подробности выясняются.



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