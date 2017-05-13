Очередное ДТП с автобусом произошло в Алматы
13 мая 2017, 16:37
По словам водителя, у автобуса отказали тормоза.
В Алматы произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает Zakon.kz.
Автобус двигался по проспекту Достык, не доезжая до улицы Сатпаева, по словам водителя, у него отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с другими авто, шофер повернул на обочину и врезался в мачту уличного освещения.
По словам очевидцев пострадали от 7 до 11 человек, среди которых есть ребенок. Подробности выясняются.
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