Крокодилы съели священника, демонстрировавшего, как Иисус ходил по воде

Инцидент произошел в местности, в которой обитает большое количество хищников. Священник привел своих учеников для демонстрации одного из чудес, описанных в Библии — хождение Иисуса Христа по воде. Как пишет издание, Мтхетхва вошел воду, прошел примерно тридцать метров и в момент, когда он собирался выйти на берег, на него напали три крокодила.

"Мы до сих пор не понимаем, как это могло произойти, так как он молился целую неделю, а крокодилы покончили с ним буквально за пару минут", — прокомментировал случившееся один из учеников Мтхетхвы.





Издание отмечает, что на момент приезда сотрудников экстренных служб священник уже был мертв.





Ранее в Зимбабве крокодилы съели профессионального охотника Скотта ван Зила.