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Бозумбаев прокомментировал аварию на кызылординской ТЭЦ

15 мая 2017, 13:41

«Я так думаю, в таких случаях, из опыта, это всегда нарушение правил техники безопасности, если люди погибают».

В кулуарах Мажилиса Парламента РК министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал случай обрушения трубы на кызылординской ТЭЦ, передает корреспондент Zakon.kz.

«Сейчас там работает комиссия, она, конечно, свои выводы должна сделать и местные исполнительные органы совместно с комиссией будут докладываться», - сказал он.

По его словам, трагический случай произошел в ходе чистки территории на неработающей части ТЭЦ.

«Так, по сути, я знаю, что это неработающая уже более 10 лет часть этой ТЭЦ. Просто очищали территорию, сносили. Я так думаю, в таких случаях, из опыта, это всегда нарушение правил техники безопасности, если люди погибают. Поэтому соответствующая комиссия должна разобраться и выводы свои сделать», - подчеркнул он.

Ксения Давыдова, Астана


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