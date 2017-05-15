Бозумбаев прокомментировал аварию на кызылординской ТЭЦ

«Я так думаю, в таких случаях, из опыта, это всегда нарушение правил техники безопасности, если люди погибают».





«Сейчас там работает комиссия, она, конечно, свои выводы должна сделать и местные исполнительные органы совместно с комиссией будут докладываться», - сказал он.





По его словам, трагический случай произошел в ходе чистки территории на неработающей части ТЭЦ.





«Так, по сути, я знаю, что это неработающая уже более 10 лет часть этой ТЭЦ. Просто очищали территорию, сносили. Я так думаю, в таких случаях, из опыта, это всегда нарушение правил техники безопасности, если люди погибают. Поэтому соответствующая комиссия должна разобраться и выводы свои сделать», - подчеркнул он.





Ксения Давыдова, Астана



