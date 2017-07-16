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СМИ раскрыли личность напавшего на туристов в Хургаде мужчины

16 июля 2017, 01:08

Ему 28 лет, он родился в провинции Кафр-эш-Шейх на севере страны. Окончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета Аль-Азхар.

Напавшего на туристов с ножом в египетской Хургаде зовут Абдул Рахман Шамс Шаабан (Abdul Rahman Shams Shaaban). Об этом сообщает в субботу, 15 июля, Al Arabiya со ссылкой на источники в египетских силовых структурах.

По данным издания, ему 28 лет, он родился в провинции Кафр-эш-Шейх на севере страны. Окончил факультет торговли крупнейшего суннитского университета Аль-Азхар.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Al-Wafd, после учебы Абдул Рахман год проработал бухгалтером в Саудовской Аравии. По словам соседей, молодой человек жил в большой дружной семье, во время учебы подрабатывал в Хургаде, куда вновь уехал после зарубежной стажировки.

Ранее таблоид Bild сообщил, что напавший на туристов человек был связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). По информации издания, он общался с экстремистами через интернет и именно от них получил приказ атаковать иностранцев.

Нападение на отель Sunny Days El Palacio Resort произошло 14 июля, в результате погибли две немки, еще четверо иностранок получили ранения. Среди них — уроженка Украины с российским гражданством, две гражданки Армении и одна — Чехии.

Преступник проник в отель через пляж, вплавь добравшись туда с территории расположенной неподалеку публичной зоны отдыха. Он атаковал туристок в воде, после чего пытался скрыться, но был задержан на территории соседнего отеля. Мотивы нападавшего неизвестны.

Фото: Reuters, источник – Лента.ру


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