Как отбывает наказание смертник Кулекбаев

Как это было

Первое убийство — 17 июля 2016 года: Руслан Кулекбаев застрелил уроженку Узбекистана, занимающуюся в Алматы проституцией. Уже во время следствия выяснится: женщину он убил из-за религиозной нетерпимости к ее промыслу.





Выстрелы 18 июля раздались близ УВД Алмалинского района в 10:54. После МВД распространит информацию: преступник при попытке проникнуть в полицейское учреждение, отказавшись предоставить документы, ранил постового, завладел его оружием, ранил еще двух полицейских и гражданское лицо, а после скрылся.





Во время задержания и погони "алматинский стрелок" ранит нескольких полицейских, убьет троих. Информация будет противоречивой: сначала заявляется о нескольких нападавших, которые скрылись с места перестрелки на черной Toyota. Позже выяснится: террорист сел в машину и под угрозой оружия приказал водителю ехать. По дороге он обстрелял полицейский автомобиль, ранив двух полицейских. Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники напишут об альтернативном варианте: якобы вооруженный Кулекбаев мог зайти в здание РУВД и вышел, не найдя там полицейских.



