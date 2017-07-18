Как отбывает наказание смертник Кулекбаев
18 июля 2017, 12:04
Ровно год назад, 18 июля 2016 года, страну потряс террористический акт в самом густонаселенном городе страны — Алматы.
Руслан Кулекбаев находится в тюрьме, расположенной в городе Аркалыке Костанайской области. В Казахстане действует мораторий на исполнение смертной казни и приговоренные к этому виду наказания содержатся в максимально строгих условиях, сообщает Sputnik Казахстан.
"Кулекбаев помещен в специальное помещение, благодаря чему не имеет контактов с другими заключенными. Его один раз в день выводят на прогулку. Заключенный характеризуется отрицательно, постоянно совершает нарушения режима", — рассказал собеседник агентства.
За время заключения в аркалыкской тюрьме террорист не написал ни одного письма. Свиданий с родственниками и встреч с адвокатами также не было.
Как это было
Первое убийство — 17 июля 2016 года: Руслан Кулекбаев застрелил уроженку Узбекистана, занимающуюся в Алматы проституцией. Уже во время следствия выяснится: женщину он убил из-за религиозной нетерпимости к ее промыслу.
Выстрелы 18 июля раздались близ УВД Алмалинского района в 10:54. После МВД распространит информацию: преступник при попытке проникнуть в полицейское учреждение, отказавшись предоставить документы, ранил постового, завладел его оружием, ранил еще двух полицейских и гражданское лицо, а после скрылся.
Во время задержания и погони "алматинский стрелок" ранит нескольких полицейских, убьет троих. Информация будет противоречивой: сначала заявляется о нескольких нападавших, которые скрылись с места перестрелки на черной Toyota. Позже выяснится: террорист сел в машину и под угрозой оружия приказал водителю ехать. По дороге он обстрелял полицейский автомобиль, ранив двух полицейских. Некоторые СМИ со ссылкой на анонимные источники напишут об альтернативном варианте: якобы вооруженный Кулекбаев мог зайти в здание РУВД и вышел, не найдя там полицейских.
Возле здания ДКНБ Алматы Руслан Кулекбаев оказывается приблизительно через десять минут. Новая перестрелка: террорист открыл огонь по дежурившим у здания патрульным полицейским. Убиты двое сотрудников правоохранительных органов, один ранен. Водитель машины сбегает. Кулекбаев пытается завладеть автотранспортом служащего пограничных войск и убивает его, ранив гражданское лицо.
Через несколько часов появится официальная информация: террорист захватил легковушку "Лада" и заставил водителя поехать дальше, нарушая правила дорожного движения. Проезд на "красный" привлекает патрульную машину, она следует за нарушителем, останавливает его: террорист вновь открывает стрельбу на поражение. Двое полицейских ранены, один смертельно.
Задерживают террориста в 11:30 возле здания "Казахконцерта", то есть примерно через полтора часа после нападения на постового Алмалинского РУВД. Во время задержания ранены двое полицейских. Соцсети и мессенджеры в отсутствие официальной информации от ДВД и КНБ полнятся слухами: неизвестные распространяют сведения о захвате ТЦ "Сити-центр" и о стрельбе в других частях города. Многие горожане стараются не выходить из домов и не покидать рабочие места. Многие отделения банков и торговые центры закрываются.
Красный уровень террористической опасности вводится в 12:20. К тому времени экстренно закрыты все оружейные магазины города. Вскоре отдается приказ об усилении охраны режимных объектов, а воинские подразделения на территории города переводятся на усиленный режим несения службы. Появившиеся слухи о захваченных заложниках в других частях города официально не подтверждены.
Подозрительный пакет обнаруживают на железнодорожной станции "Алматы-1" в 12:37. Вокзал срочно эвакуируют.
На желтый уровень опасности красный сменяется только ближе к восьми часам вечера, это знаменует завершение антитеррористической операции.
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов вылетает в Алматы по поручению Нурсултана Назарбаева.
Последствия теракта: гибель восьми сотрудников правоохранительных и других госорганов и двух гражданских лиц. Здание УВД Алмалинского района, ранее окруженного лишь металлическим решетчатым забором, осенью 2016 обнесли капитальной оградой.
Возможная связь с терактом
Весной этого года в суд поступило дело начальника УВД Алмалинского района Алматы Аскара Болатова, а также двоих его подчиненных — Кайрата Аманжолова и Сырыма Баймендиева. Их подозревают в бездействии по службе и халатности.
Постановлением Алмалинского районного суда уголовное дело в отношении них возвращено прокурору для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства, препятствующих назначению главного судебного разбирательства. Болатов находится под залогом, Аманжолов и Баймендиев — под подпиской о невыезде. На момент теракта Болатов возглавлял УВД Алмалинского района, но затем был освобожден от должности.
2 ноября 2016 года Руслана Кулекбаева приговорят в совокупности к 68 годам лишения свободы, пожизненному сроку и смертной казни за убийства, покушение на убийства, разбойное нападение, незаконный оборот и хищение оружия, незаконное изготовление оружия, незаконное лишение свободы, угон автомобиля, террористический акт. Приговор к смертной казни до сих пор не исполнен из-за действующего моратория 2003 года, подписанного президентом.
Кто ты, Руслан Кулекбаев?
Первые подробности об "алматинском стрелке" появились еще в день теракта.
Председатель КНБ РК Владимир Жумаканов рассказал о задержании Кулекбаева Руслана Алпысбаевича, 11 июня 1990 года рождения. Уроженец Кызылординской области ранее проживал в Байконуре, женат. Жил в поселке Ынтымак Илийского района Алматинской области, занимался торговлей мобильными телефонами.
27 августа 2010 года осужден Енбекшинским районным судом Шымкента по части 2 статьи 178 УК РК ("грабеж с применением насилия"). 8 мая 2012 года уже был осужден Кызылординским городским судом по статье 251 ("незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия") к 2 годам 11 месяцам лишения свободы. По предварительной информации, с приверженцами запрещенного в Казахстане религиозного течения познакомился в колонии.
Мотивом для совершения преступления 18 июля стала месть сотрудникам правоохранительных органов за годы, проведенные в неволе.
Уже во время следствия выяснятся другие подробности как самого преступления, так и биографии преступника: он хотел отомстить не только полицейским, но и судьям с прокурорами. Для чего, еще до налета на РУВД, подходил к зданию Алмалинского районного суда в ожидании людей в форме. Никого не встретив, он направился в полицейское управление.
В юности Кулекбаев занимался кикбоксингом. Навыки обращения с оружием получил во время игры в пейнтбол. Оружие, с которым он напал на проститутку и постового, — пистолет и обрез охотничьего ружья — он якобы нашел в неустановленном месте.
Свой первый срок Кулекбаев получил в 2010 году за ограбление женщины. Потерпевшую он ударил по голове, забрав сумку со 115 тысячами тенге. За преступление будущий террорист получил два года условно.
Во второй раз за решетку он уже попал в 2012 году. Кулекбаев был приговорен к 3,5 года колонии после изъятия у него револьвера, патронов и глушителя. Пакет с оружием якобы был найден у вокзала города Тараза.
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