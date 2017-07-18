В Алматы ищут вооруженного автоматом мужчину

В Алматы вечером 18 июля неизвестный ударил прикладом автомата мужчину и скрылся в неизвестном направлении, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на пересечении улиц Макатаева и Кожамкулова, по адресу: Макатаева, 198. По словам очевидцев, неизвестный мужчина, вооруженный автоматом, стоял у подъезда вместе со вторым мужчиной. Между ними завязалась драка. Один из них ударил прикладом второго по голове и скрылся. Сейчас его разыскивают все спецслужбы, включая сотрудников Комитета национальной безопасности и кинологов.

Пострадавшего госпитализировали сотрудники скорой медицинской помощи.