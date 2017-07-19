Полиция Алматинской области разыскала бросившую на пол ребенка женщину

Сотрудники ювенальной полиции РУВД Талгарского района Алматинской области разыскали женщину, бросившую ребенка на пол,





Было установлено, что инцидент произошел несколько дней назад. Подозреваемая - жительница поселка Кендала. В настоящее время правоохранительными органами принимаются меры для привлечения подозреваемой к ответственности, сообщили в пресс-службе области.





Видеозапись инцидента была опубликована на странице "Я очевидец Алматы" в социальной сети ВКонтакте. На кадрах видно, как женщина, используя нецензурную лексику, приказала маленькой девочке сесть на кровать. Рядом с ней лежал восьмимесячный младенец. Мужчина, снимавший видео, попросил успокоить ребенка. После чего женщина вскочила с кровати вместе с младенцем и бросила его на пол.







