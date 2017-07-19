Полиция Алматинской области разыскала бросившую на пол ребенка женщину
19 июля 2017, 18:14
Правоохранительными органами принимаются меры для привлечения подозреваемой к ответственности.
Сотрудники ювенальной полиции РУВД Талгарского района Алматинской области разыскали женщину, бросившую ребенка на пол, передает Zakon.kz.
Было установлено, что инцидент произошел несколько дней назад. Подозреваемая - жительница поселка Кендала. В настоящее время правоохранительными органами принимаются меры для привлечения подозреваемой к ответственности, сообщили в пресс-службе области.
Видеозапись инцидента была опубликована на странице "Я очевидец Алматы" в социальной сети ВКонтакте. На кадрах видно, как женщина, используя нецензурную лексику, приказала маленькой девочке сесть на кровать. Рядом с ней лежал восьмимесячный младенец. Мужчина, снимавший видео, попросил успокоить ребенка. После чего женщина вскочила с кровати вместе с младенцем и бросила его на пол.
Фото: кадр из видео.
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