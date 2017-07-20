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В Актобе вышел на свободу экс-депутат и хозяин автопарка Мейржан Ундиргенов

20 июля 2017, 12:15

В СМИ писали, что изъятую у него дома наличность счетная машинка считала пять часов.

Хозяина ТОО «Автопарк» Мейржана Ундиргенова арестовали в июне 2015 года. На тот момент он был действующим депутатом облмаслихата. Это было самым громким задержанием 2015 года в Актобе, пишет газета "Диапазон".

В СМИ писали, что изъятую у него дома наличность счетная машинка считала пять часов, на время следствия арестовали его недвижимость в Актобе и Астане, имущество компаний, входящих в ОЮЛ «Емшан», в котором Ундиргенов числился президентом. В его отношении возбудили уголовные дела за мошенничество, организацию ОПГ, незаконную легализацию средств, вымогательство, незаконное лишение свободы.

Ундиргенова также обвиняли в хищении 4,5 млрд тенге, которые почти 6 лет перечисляли автопарку из бюджета за проезд льготников. По версии следствия, ТОО «Автопарк» давало в ЖКХ ложные сведения об убыточности маршрутов. На основании липовых данных им перечисляли бюджетные средства.

Вместе с Ундиргеновым судили и экс-директора ТОО «Автопарк» Ербола Адилова, его обвиняли в мошенничестве и участии в ОПГ. Гособвинитель просил суд приговорить Ундиргенова к 10 годам лишения свободы, Адилова – к 8 годам.

Суд оправдал Ундиргенова по статьям «Организация ОПГ», «Незаконная легализация средств», «Вымогательство», «Незаконное лишение свободы» и установил, что ущерб государству от действий Ундиргенова составил не 4,5 млрд тенге, а всего 900 миллионов тенге. 1 августа 2016 года спецсуд приговорил Ундиргенова за мошенничество к 4 годам лишения свободы. В этот срок включили 1 год и 2 месяца, которые он провел в СИЗО. Ербола Адилова оправдали по статье «Участие в ОПГ», но приговорили за мошенничество к 3 годам колонии общего режима. Срок отбывали оба в колонии КА 168/2, именуемой в народе «шестеркой».

В апреле 2017 года суд на четверть сократил срок хозяину ТОО «Автопарк» Мейржану Ундиргенову и экс-директору Ерболу Адилову в связи с юбилейной амнистией. Позже осужденные обратились с ходатайством в суд о замене оставшейся части срока на штраф. Суд ходатайство удовлетворил.

В департаменте УИС подтвердили, что осужденных освободили, они оплатили штраф. Ербол Адилов вышел на свободу 27 июня, Мейржан Ундиргенов – 9 июля.

Фото: diapazon.kz

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