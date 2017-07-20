За найденный на улице патрон осудили алматинца
20 июля 2017, 16:30
Мужчина получил год условно.
В районном суде №2 Бостандыкского района города Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по ст.287 ч.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) УК РК, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 Бостандыкского района.
Из материалов дела следует, что 9 июня около 17:00 часов обвиняемый С., вместе со своим другом, прогуливаясь по тротуару вдоль речки «Алматинка», увидели лежащий на земле патрон от огнестрельного оружия.
"И в этот момент у С. возник преступный умысел, направленный на незаконное хранение боеприпасов, в связи с чем, подойдя к месту, где лежал патрон, поднял данный патрон с земли. После чего, осуществляя свой преступный умысел, С., не сообщив в правоохранительные органы о находке, положил в карман, и ушёл с места", - говорится в сообщении суда.
А 10 июня около 00:30 часов С. был задержан сотрудниками патрульной полиции, у него изъяли найденный патрон.
В суде подсудимый полностью признал свою вину.
Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 ч. 3 УК РК, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
фото: fdra.blogspot.com
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