Будет выясняться, почему произошла стрельба именно около прокуратуры - судья Рахимбеков

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Судья Верховного суда Ербол Рахимбеков прокомментировал инцидент, произошедший накануне в Акмолинской области около прокуратуры Целиноградского района , сообщает , сообщает Zakon.kz





Сейчас, по словам Рахимбекова, полностью вся информация по данному делу недоступна. Все обстоятельства будут выясняться в ходе расследования.





"Причины могут быть любыми, либо личная неприязнь, либо несогласие с позицией прокурора – почему именно стрельба произошла у здания прокуратуры. Это все будет выясняться в ходе расследования", - отметил судья.





Отмечается, что по закону в связи со смертью дело будет подлежать прекращению, если родственники погибшего не будут ходатайствовать о дальнейшем рассмотрении.





"Здесь надо выяснять все причины обстоятельства и делать скорополительные выводы неправильно. Дело может быть прекращено только в отношении него в связи со смертью. Мы же не знаем какой приговор будет, может оправдательный приговор будет. То есть до приговора до принятия решения судом это еще не подлежит обсуждению", - считает Рахимбеков.





На вопрос о возможном разбирательстве в отношении судьи, рассматривавшего уголовное дело в отношении мужчины, судья ответил, что сначала должно быть разбирательство в отношении самого происшествия.





"Мы не знаем каким будет приговор, поэтому говорить о том, какую ответственность понесет судья - это неправильно и незаконно", - резюмировал спикер.





Напомним , 20 июля у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А. Сам нападавший уехал с места преступления и застрелился в своей машине. Установлено, что нападение совершено 61-летним Жампозовым О.А., который являлся подсудимым по уголовному делу . Будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, Жампозов в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога. Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. 18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 20 июля в 16-00 час. Нападение совершено до оглашения приговора судом.





Татьяна Ковалева, Астана