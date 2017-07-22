Карагандинка натравила ротвейлера на семью с трехлетним ребенком

Шокирующий случай с семьей Корнейчук произошел в частном секторе Михайловки 14 июля. Они шли по улице Строительной в сторону центрального парка, когда прямо на них бросился ротвейлер.

Карагандинка Елена Вишнякова стала свидетелем этой безобразной сцены. Она лично видела, как женщина методично натравливала пса на молодого человека. Уж в этом женщина разбирается. Она является владелицей собачьего питомника и знает как воспитывают таких псов. Только благодаря ее помощи 23-летний Роман Корнейчук остался жив.





-Я увидела, что парень отбивается от крупного ротвейлера. Собака хватала его, кусала, потом загнала в канаву, — рассказывает Елена. — Мы с подругой подъехали на машине поближе. Хозяйка ротвейлера прямо травила собаку на него. Она кричала: «Фас, фас, фас его». Поднимала руку и указывала на парня! Пес периодически кусал человека, а потом отбегал к хозяйке. Та опять командовала «фас» и пес несся обратно. Мы когда подъехали, открыли окна, стали кричать: «Ты что делаешь? Отзови собаку! Мы сейчас полицию вызовем! Тебя вместе с собакой пристрелят»! Она была пьяная! Ходила пошатываясь. Прямо в невозможном состоянии. Невменяемая! Никого не слушала! Я стала маневрировать машиной, пытаясь отогнать ротвейлера. Но собака не останавливалась! Это было страшное зрелище! Народу вокруг было много! Все стояли в стороне, снимали на сотки, но никто не решился помочь. Только молоденькая девчонка, как потом выяснилось жена этого парня, пыталась отогнать пса.





В конце концов Елена Вишнякова открыла дверь и раненный парень смог залезть в машину. Он находился в шоковом состоянии. Истекал кровью. Женщина тут же повезла его в травмпункт.





-Он весь кровью обливался, — говорит Елена. — Приехали в травматологию. Люди его без очереди пропустили потому, что он был в ужасном состоянии. Его там обработали. Тут же меня медбрат догнал: «Не уезжайте, пожалуйста, отвезите его в Макажановку. Есть подозрение на серьезные травмы». Врачи боялись, что у него легкое задето. На груди, ближе к плечу, ротвейлер прямо кусок мяса вырвал! Обе руки у него были искусаны. Ноги тоже. И вся спина подрана. На него было страшно смотреть! У меня кровью была залита вся машина. Я до этого купила продукты. Арбуз там был. Положила как раз в ноги. Вот это все было в крови. Он когда выходил извинялся: «Я вам тут кровью все залил.» Я говорю:» Да о чем ты, ради бога»!





Пока Роман находился в больнице, свидетели этой кровавой сцены пытались вызвать полицию. По словам очевидцев, участковый инспектор не брал трубку, а стражи порядка подъехали на место только через полтора часа.





-Мы вызвали полицию. Полиция очень долго нас игнорировала. Наш участковый не появлялся. Наконец приехал наряд. Только после этого участковый пришел. Полное игнорирование! Когда какой-нибудь человек идет по улице пиво пьет, они как из-под земли вырастают. А когда вот такое происходит, не хотят ехать! Мы часа полтора их ждали! Это нормально? — возмущается один из очевидцев.





Несколько дней Роман Корнейчук пролежал в больнице. Его выписали только вчера. Впереди у карагандинца восстановительный период. Ротвейлер нанес тяжелые травмы. На одной руке, у парня раздроблены кости, на другой повреждены сухожилия. Руками он ничего делать не может. На днях семья узнала, что владелицу ротвейлера оштрафовали на 11 тысяч тенге. Сейчас они добиваются, чтобы на хозяйку завели уголовное дело. Однако, по словам Наины Корнейчук, полицейские отказываются принимать заявление.





-У меня есть протокол на руках, что на нее наложен административный штраф в размере 11 435 тенге. И все на этом. Ей даже освидетельствование не провели, — возмущается Наина. — Никаких процедур, чтобы это выяснить и доказать они не провели! За эти трое суток ни ко мне, ни к мужу, ни к свидетелям полицейские не приходили. В понедельник я несколько раз ходила в полицию. В конце концов сотрудник в окошке мне сказал: «Ой, девушка, вы уже здесь всем надоели! Идите уже домой. Вы уже здесь четыре раза за день были». Принимать заявление у меня отказались. Сказали мне: «Это же не женщина вашего мужа покусала»! А то, что она использует ротвейлера как оружие, их не интересует! Хорошо, что со мной тогда был муж. А если на нашем месте окажется ребенок, который, к примеру, побежит за хлебом в магазин? Ротвейлер его просто сожрет заживо!





Пострадавший и его близкие намерены обратится с жалобой в ДВД области и в прокуратуру. А если понадобится, пойдут в суд.





Мнение карагандинцев по поводу поведения собаки разделились. Кто-то считает, что пса нужно было отобрать у хозяев и усыпить. Кинологи же уверяют, что вся вина за случившееся лежит только на неадекватной хозяйке.





-Я сама кинолог. Работаю в клубе. Владелица питомника, развожу кавказских овчарок. Хочу сказать, что собака в этом случае не виновата. Это сто процентов! Здесь была невменяемая хозяйка, — говорит Елена Вишнякова. — Собака слушалась ее беспрекословно. Собака дрессированная. Это было видно по ее действиям. Есть ненормальные собаки, которые схватили человека и не отпускают. Люди потом с трудом отбивают от нее человека. Здесь же этого не было. Она работала чисто по команде! Это серьезная рабочая собака. Она обязательно должна быть в наморднике и на поводке. Это я вам как кинолог говорю.



